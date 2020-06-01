【垂死呼喚】遭警壓頸黑人垂死前大聲呼喚「媽媽」　年幼依偎母親懷抱睡著照片瘋傳

▲ 美國一名非裔男子遭警壓頸而死亡，在垂死前曾大聲呼喚媽媽，年幼依偎在媽媽懷抱中睡覺的照片被瘋傳。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd），早前被白人警察壓頸窒息導致死亡，事件震驚美國，全美各地繼而爆發反警示威，部分演變成騷亂，洛杉磯、費城等最少16州25城市實施宵禁。死者佛洛伊德年幼時依偎在母親懷抱中安穩睡覺的照片曝光，在社交網絡上瘋傳。

綜合外媒報道，事件發生在美國時間5月25日，佛洛伊德在美國明尼阿波利斯市被4名白人警察攔截，懷疑他涉嫌使用偽鈔。從影片可見，白人警察喬文（Derek Chauvin）在警車上未能制服佛洛伊德，遂將鎖上手銬的他拖出車外按在地上，並用膝蓋壓制他的頸部，超過8分鐘， 最後佛洛伊德不幸死亡。

被壓頸期間不斷乞求放過

佛洛伊德被壓頸期間，曾多次呼叫會配合警察的調查，不斷乞求喬文放過他，

我不能呼吸，請放開我。

惟沒有得到喬文的回應，在行人路上的市民看見佛洛伊德流鼻血，對著警察大喊，「讓他呼吸」，但喬文依然無動於衷。而另一位警察見弗洛伊德看似神志不清，建議讓他側卧，喬文拒絕。而佛洛伊德不斷求饒，最後垂死絕望大叫，

媽媽、媽媽，我受夠了。

而佛洛伊德被壓頸的最後2分53秒沒有郁動和說話，陷入昏迷，送院搶救後不治。

垂死前用盡最後一口氣呼叫媽媽

美國民權運動倡議者、黑人作家及牧師肖恩金（Shaun King），昨日於個人社交網站分享一張佛洛伊德童年的照片，

這是年幼的佛洛伊德，他安穩地依偎在媽媽的懷抱中睡覺。而在2年前的今天，佛洛伊德的母親去世，他非常傷心，他用最後一口氣，呼喚媽媽。也許在接近死亡的人，會看見自己最摯愛的親人。

肖恩金希望佛洛伊德能夠安息，在天堂上與媽媽相見。

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責任編輯：梁節儀