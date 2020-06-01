【隔離令】3名疑似內地旅客戴防疫手環　搭巴士出藍田被車長要求落車

▲ 有乘客發現3名疑似戴上防疫手環的內地旅客搭九巴258D，於是上前通知車長，最終車長要求乘客落車。

新冠肺炎疫情稍有緩和，較早前已連續16天錄得本地零感染，直到昨日再新增2宗個案，患者夫婦沒有外遊紀錄，防疫仍未能鬆懈。然而，有網民近日分享，有乘客發現3名疑似戴上防疫手環的內地旅客搭九巴258D，於是上前通知車長，最終車長停車處理，並要求乘客落車。

據Facebook群組「香港突發事故報料區」，有網民上周六（5月30日）發帖，指自己搭乘往藍田方向的九巴258D，駛至畢架山花園時，有乘客發現3名疑似內地旅客戴著防疫手環，懷疑是過關後要家居隔離仍搭巴士，於是通知車長停車處理。車長上前了解，最終被要求落車。

事件獲不少網民留言，有人留言稱：「多謝舉報」、「車長唔怕麻煩做得好好」、「車長做得好！嗰d（啲）自私精累人累物」有網民發現其中一名被要求落車的乘客把口罩戴反，防疫功能全失：「白衫阿伯個口罩戴左（咗）等於無戴」

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但亦有人質疑車長未必有權要求乘客落車，懷疑他們是在內地過關後，選擇搭巴士返回隔離住所。對此，有網民回應指，現時僅深圳灣和港珠澳仍然通關，如果3人是從深圳灣入境，推斷應該是搭巴士B3X。然而B3X沒有車站能直接接駁258D，因此質疑3人是在入境後前往隔離住所途中這個說法。

特首：違反隔離令最多可監禁半年

政府早前已呼籲市民可透過政府提供的不同平台，舉報違反強制檢疫令人士，包括各區的警署報案室電話、1823熱線以及網上電子報案中心，對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，強調熱線其實是供受檢疫人士求助之用，不應用作舉報違反檢疫令。

特首林鄭月娥亦多次提醒，若任何人違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，必須送入隔離營接受隔離，而違例者亦可能負上刑事責任，最多可監禁半年。

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責任編輯：王俊賢