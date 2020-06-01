【恐怖懲罰】業績不達標被要求生吞蚯蚓泥鰍　公司負責人：制定時沒人反對

▲ 員工業績不達標被要求生吞蚯蚓、泥鰍。

貴州一間裝潢公司為了處罰業績不達標的員工，居然要求員工生吞蚯蚓或泥鰍，十分噁心。據網上流傳的影片，員工生吞蚯蚓泥鰍後不斷灌水，也有人擔心會把寄生蟲吃下肚。不過該公司負責人回應則指，制定處罰項目時沒有人反對，並將起訴傳出視頻的員工。

綜合內媒報道，網上流傳一張裝潢公司的處罰清單，用來「激勵」員工發奮向上。處罰清單中有吃蚯蚓、泥鰍等處罰項目，一開始員工以為老闆只是開玩笑，誰知到了5月25日，公司召集所有人，表示真的要處罰。

▲ 員工生食蚯蚓或泥鰍。

據網上傳出的影片，一班員工真的手持著蚯蚓或泥鰍，有人選擇咬開進食，有人則選擇直接生吞下肚再飲大量清水。影片中，有員工表示：

這個會有寄生蟲吧？那肯定有的。吃了會不會有問題啊？還在動啊。

有員工接受媒體採訪時也稱：「現場真的有人吞下去，直接用紙包著吞，我沒有吞也沒有吃，看到這個我腿都是軟的，因為醫生說寄生蟲這個已經是傳的沸沸揚揚的，我真的很怕出事情。」

公司負責人稱，員工所吃的不是活泥鰍，是切好片的，消過毒的，但是生的。

公司負責人：沒人反對

影片曝光後隨即引來網民熱議，不過該公司負責人表示公司定有一些獎懲制度，制定時沒有任何人說反對。而且，業績不達標有2個選擇，1是食蚯蚓，2是罰款。該公司規定，不吃蚯蚓可以罰款500元，再以請全公司員工吃早餐的方式代替。

前面完成任務時，獎勵她拿了，證明沒完成肯定會有懲罰的。我也沒完成（目標），我帶頭吃的。

該公司員工稱，罰款500元加上請同事吃早餐費用也不少，所以很多人最終選擇吃蚯蚓或泥鰍。

如今影片流出，公司負責人表示該員工傳出影片再請媒體報道，如同「拿了公司的錢，去投訴公司」，屬於侵權，已決定起訴該員工。

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責任編輯：羅嘉欣