【港區國安法】譚耀宗：立法防範及阻止分裂顛覆國家　並非要捉人拉人

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大日前通過「港區國安法」草案，常委會將於6月底開會，但未知會否討論「港區國安法」立法。全國人大常委譚耀宗認為，「港區國安法」立法精神是要防範及阻止分裂和顛覆國家等行為，立法並非要去「捉人、拉人」，現時本港法例對有關行為不足夠及不夠完備。

全國人大常委譚耀宗今早接受電台訪問時指，常委會將於6月底開會，惟未肯定是否在有關會議會討論「港區國安法」立法，亦未肯定是否一次會議就會通過；強調就「港區國安法」立法已無可能不做，亦認為有很多人支持立法工作。

他稱，「港區國安法」立法的精神是要防範及阻止分裂和顛覆國家等行為，不想引起恐慌，亦不想去嚇人，認為立法並非要去「捉人、拉人」，現時本港法例對有關行為不足夠及不夠完備。

至於支聯會叫「結束一黨專政」口號會否違法，譚稱由於未有草案，不會就某組織或某事評論，但不要再搞分裂國家、顛覆國家的事，屆時即使出現檢控亦會搜證；又強調香港是中國領土，分裂國土、「搞港獨」是沒有出路，把香港帶入「死路」。

他提到，香港各界撐國安立法聯合陣線收集到過百萬人簽名支持「港區國安法」立法，認為過去一年本港由反修例風波，直至有人提倡港獨，嚴重破壞國家安全，衝擊一國兩制，因此中央決定做此立法工作，香港很多市民亦支持，希望通過立法可以令社會穩定。

不過對於有報章民調結果顯示64%受訪者反對中央繞過立法會立法，譚耀宗則稱不想比較數字，但希望反對的人明白，「港區國安法」只是針對幾種最嚴重情況，不影響普通人權利。

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責任編輯：陳正怡