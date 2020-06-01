【怪獸家長】投訴班主任罰6歲女跑圈誘發哮喘吐血　家長網上公審反被檢控結局神逆轉

▲ 內地廣州有家長的6歲女兒被老師罰跑圈，家長投訴班主任體罰，事件真相被揭。

內地廣州有一年級6歲女童被老師罰跑圈，家長投訴班主任體罰。家長有感校方不正視投訴，未有處分班主任， 於是網上公審，斥老師體罰誘發了女兒出現哮喘及吐血，事件嚴重，更遭涉事老師跟蹤、毆打報仇，事件在網上廣傳，當地教育局展開調查，發現真相，結果大逆轉。

據內地《澎湃新聞》報道，一名微博網名「小島裏的大海」的網民在5月30日發帖文，附有多張相片，指出其就讀廣州方圓實驗小學一年級的6歲女兒，去年12月10日遭班主任劉老師懲罰在操場跑10個圈，令患有哮喘的女兒發病吐血入院，入院後仍持續發熱，表示情況嚴重。

附有沾「血」校服照片

帖文附有多張相片，包括女童到醫院癱坐在椅子上、護士照顧女童、沾上「血」的校服，以及在廣州中醫藥大學第一附屬醫院門診病歷等，發文的家長表示︰

下午跑步後出現嘔吐，共五次，非噴射狀，咳嗽夾有血絲、流涕，當時伴有氣喘，門診西醫診斷為急性喘息性支氣管炎及嘔吐。由於發燒損害神經系統，孩子雙手出現控制不住的抖動。

指老師收取額外照顧費

家長表示一早有跟校方表示女兒患有哮喘，不能進行劇烈運動，在入學前更特別拜托老師照顧，而老師開出6萬人民幣（約6.5萬港元）的「照顧費」，家長有馬上付錢，沒想到去年12月某天接女兒放學時，發現她嘔吐及咳出血，追問原因知道她被罰跑10圈。

教育局調查揭真相

廣州白雲區教育局接報後很重視有關事件，聯絡公安等部門迅速介入，成立專項調查組，揭發了真相。真相是該名家長謊話連篇，包括無法提供女兒哮喘有關病歷證明、涉嫌聘請網民「做打手」在網路炒作公審、 女兒衣服上所謂的血跡其實是紅色化妝品、校方老師從沒收錢等。以上一切都是女童母親為了加強事件嚴重效果而編造。當局警方表示，繼續配合教育部門作進一步調查，對觸犯法律的相關人員，將依法追究其法律責任。

網民︰最壞的身教

被指體罰學生跑圈的劉老師已被停職，而女童的精神狀態目前良好。很多網民紛紛評論事件，表示要小心網絡資訊，公審前要分析事件，勿做幫兇。另有網民指家長為孩子做了極錯誤的示範，是最壞的身教。

更多有關怪獸家長的報道，即睇︰

【贏在防疫時】媽媽輕視疫情不顧丈夫反對 帶2孩去自組Playgroup確診抱憾終生

【單親虎媽】港媽迫無間斷做功課發燒照考試 女兒返學被非禮壓力爆煲患抑鬱

【怪獸家長】媽媽公審男子與幼童爭玩攀爬架 反被網民嘲︰太怪獸神經質

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳