【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單

▲ 牛奶添加劑愈多營養價值愈低，47款無添加劑牛奶名單。

全脂奶類熱量及脂肪高，尤其飽和脂肪高，會增加肥胖及高膽固醇等心血管問題的風險，因此不少人會飲用牛奶產品，則指將流質奶脂與奶粉、奶固體等合成的飲品，可含食物添加劑或其他成分，當中奶脂含量不得少於0.1%。

添加劑愈少愈好，TOPick記者搜羅市面22間品牌所售的60款牛奶類產品，按標籤所列，發現有13款牛奶產品含至少1種添加劑，最多達8種，究竟哪些牛奶產品不含添加劑安全可靠、更健康？

TOPick檢視市面60款牛奶產品中，47款不含添加劑的牛奶產品，包括深受家長和兒童歡迎的「維記」脫脂高鈣牛奶飲品、「雀巢牛奶公司」鮮牛奶及「十字牌」鮮牛奶等。

若以品牌計算，滋味、明治、澳洲保利、澳洲哈維、黑白、佳之選等16個品牌生產的各種牛奶產品都不含添加劑；若以種類來區分，全部品牌的「鮮牛奶」都不含添加劑，而其餘種類例如「高鈣低脂」或「脫脂高鈣」都有可能含添加劑。

部分食物添加劑會引致腸發炎

中大在2017年發表世界首份有關炎症性腸病在全球的發病率及流行率的報告，研究團隊指，海外初步研究發現食物添加劑Carboxymethyl Cellulose（CMC，即E466）及Polysorbate 80（P80，即E433）會引致腸發炎。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟早前表示，海外已有初步研究發現食物添加劑，或增患克隆氏症這種炎症性腸炎風險，而實驗鼠進食添加劑後腸內有克隆氏症的發炎症狀，但她指，不是叫小朋友完全不要吃，但不要吃那麼多，有些小朋友真的日日吃，如果本身基因已有問題，就更易發病。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙認為，暫未證據顯示以上添加劑會為人體帶來甚麼影響，但含添加劑的牛奶的營養價值，一般較純鮮奶為低。但如特別是要減重或控制體重需要的人，選擇脫脂奶為佳，可避免身體吸取過脂肪致膽固醇過高問題。

營養師：全脂奶才可稱為「牛奶」

營養師周詠苑表示，「低脂奶」、「脫脂奶」因脂肪被除去；添加鈣質、維他命A、D等營養素的「高鈣奶」，因含添加成分，兩者皆只可稱為「牛奶飲品」。只有成分未經改變的鮮牛奶，亦即全脂奶，才可稱為「牛奶」。

事實上，低脂或脫脂奶所含的蛋白質、碳水化合物、鈣質等營養素與全脂奶並無差異，反而脂肪量更低，而且加工過程會加入維他命A、D等脂溶性維他命，可彌補脂肪減少後的營養流失，營養成分更均衡。

如想選擇不含添加乳化劑、穩定劑等成分的牛奶飲品，可從產品所列出的成分，看看有否出現這些添加劑的字眼。

47款不含添加劑牛奶產品詳細清單，請即按【下一頁】

【兒童健康】全脂奶與低脂奶的迷思 營養師：5歲以上宜選低脂奶品

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責任編輯：羅嘉欣