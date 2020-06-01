馬鞍山一中學17歲男生疑高處墮下身亡　警方指現場沒有檢獲遺書

▲ 馬鞍山恒光街10號一間中學的學生，懷疑從高處墮下身亡。

馬鞍山恒光街10號一間中學，警方早上6時16分接獲附近居民報案，指上址發現一名身穿校服的學生倒卧操場地面，懷疑從高處墮下。警方接報到場後，將傷者被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。

根據地址，該校為香港中國婦女會馮堯敬紀念中學，據了解，死者為該校中五男生。警方指，死者是一名17歲男子，現場沒有檢獲遺書，初步調查相信從上址一天台墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

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資料來源：本報綜合各機構網頁資料

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記者：曾秋文、陳子謙