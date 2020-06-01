【神隊友】丈夫天天煮飯搶做家事　兩孩媽感激分擔湊仔疲累：包容沒有委屈

▲ Mumu感激神隊友分擔湊仔疲累。

我的老楊，一個天天煮飯的、溫柔的先生。

沒有他的包容，我不會在神獸兄妹的摧殘下，仍然保有我的自由靈魂。

他對我的包容不是：我不喜歡，但為了你我忍。

他的包容是：雖然我不喜歡，但這事在我這是小事，我不介意。

他的包容沒有委屈感。

我總覺得委屈感是親密關係中非常危險的感受，

一個為了所愛的人而委屈自己的人，當有了機會，會不會也認為別人也該為了自己承受點委屈呢？

結婚後對我來說最浪漫的事就是，老楊常常跟我搶家事做，

我們很常對彼此說：「我怕你太累。」、「你去休息我來吧。」

這種體諒的話，就是婚姻裡的情話。

撐起一個家，需要夫妻的分工合作，分工合作的重點不是分工，是合作。

不是你做你的、我做我的，而是當一方快累死的時候，一方幫忙撐著，盡量讓彼此都沒有委屈。

所謂的君子，在看到老婆疲倦時，一定會出手幫忙的。

家事不是老婆的事，家事是家人的事。

而且育兒路上，誰缺席誰吃虧好嗎！

最後送給大家一首小詩：

《偽君子才不入庖廚》

他說要摘下星星給你

摘下月亮給你

但連碗都不洗

這樣你敢信？

——德州媽媽小詩一首

文章獲「德州媽媽沒有崩潰」版主Mumu授權轉載。

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