【神隊友】丈夫天天煮飯搶做家事 兩孩媽感激分擔湊仔疲累：包容沒有委屈
我的老楊，一個天天煮飯的、溫柔的先生。
沒有他的包容，我不會在神獸兄妹的摧殘下，仍然保有我的自由靈魂。
他對我的包容不是：我不喜歡，但為了你我忍。
他的包容是：雖然我不喜歡，但這事在我這是小事，我不介意。
他的包容沒有委屈感。
我總覺得委屈感是親密關係中非常危險的感受，
一個為了所愛的人而委屈自己的人，當有了機會，會不會也認為別人也該為了自己承受點委屈呢？
結婚後對我來說最浪漫的事就是，老楊常常跟我搶家事做，
我們很常對彼此說：「我怕你太累。」、「你去休息我來吧。」
這種體諒的話，就是婚姻裡的情話。
撐起一個家，需要夫妻的分工合作，分工合作的重點不是分工，是合作。
不是你做你的、我做我的，而是當一方快累死的時候，一方幫忙撐著，盡量讓彼此都沒有委屈。
所謂的君子，在看到老婆疲倦時，一定會出手幫忙的。
家事不是老婆的事，家事是家人的事。
而且育兒路上，誰缺席誰吃虧好嗎！
最後送給大家一首小詩：
《偽君子才不入庖廚》
他說要摘下星星給你
摘下月亮給你
但連碗都不洗
這樣你敢信？
——德州媽媽小詩一首
文章獲「德州媽媽沒有崩潰」版主Mumu授權轉載。
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