【復課準備】用趣味方法為孩子重建上學節奏　言語治療師媽媽：家長切記要避免說負面話

▲ 言語治療師Amy指出，小朋友對返學保持樂觀期望很重要，家長可在復課前，為孩子訂立一些小目標，完成他們很想做的事情。（iStock圖片）

小一至小三、幼稚園高班將於6月15日復課，家長和小朋友也以期待心情準備返學，言語治療師潘穎文（Amy），便正與小二的兒子一起計劃復課前的時間表和活動，以不同方式預告小朋友6月15日將會復課，包括度好他的校服，鞋子，邀請他購買上學用品，用日曆跟他們倒數，讓子女開心地準備復課。

Amy服務於救世軍天鑰家庭及兒童發展中心，子女分別8歲及5歲，她謂復課前，孩子一直早睡早起，有常規的學習生活，並因自己在家工作，多了時間指導他們自理，做一些開心小任務；現在只剩不到10天時間，大仔便要返學，她計劃邀請他一齊去預備校服、鞋子，讓他感受可以上學是一件好事。

▲ 最近她跟大仔用日曆倒數，並請他告訴她，返學還剩下多少天。(受訪者提供)

用日曆倒數作預告

Amy強調，小朋友對返學保持樂觀期望很重要，其中可以用日曆跟他們倒數，多點分析復課的進程及好處。尤其是初小生，並未建立時間觀念，更需要同時用視覺和口頭預告返學。再者，跟他們多解釋復課原因，例如︰復課是疫情減退，如此大家可以慢慢回復日常生活了！

多講復課的好處，跟他一起檢查及預備，是否需要重新選購校服及鞋子，也會一起想像返學會見同學的開心； 有些小朋友對返學抗拒的話，不妨讓他們選購喜歡的上學用品，與孩子一起清洗書包。

▲ 復課前夕，一起檢查校服、文具是否合適。(受訪者提供)

她強調「預告」對孩子很重要，可令他們心中有安穩感覺。另外，可在復課前訂立一些小目標，完成他們很想做的事情。

在日曆上撥出時間去完成，因有些活動返學後便只有周日才有時間做，要趁這時陪伴小朋友完成，滿足他們，例如讀幾本書、早上去公園玩、玩桌遊等等，一當孩子感到完成所想，自然心情愉快。

她同時提醒，家長預告復課時，要多留意自己的表達是否正面，而避免說負面的話。

有時大人會衝口而出，例如說︰死了！你咁懶，之後返學一定做不完功課！你之後無咁多時間打機、瞓覺了……要留意自己的表達﹐以免令孩子不安。

▲ Amy謂，有些活動返學後便只有周日才有時間做，不妨趁復課前，問問小朋友並滿足他們心願。(受訪者提供)

製個人復課故事

幼稚園小朋友會之後才復課，她笑謂雖然細女會之後才返學，但已計劃用PowerPoint加上小朋友的相片和網上的圖片，自製由復課到返學的故事，去向細女解釋。

故事對幼兒特別奏效，書中內容簡單說明了甚麼是復課、小朋友需要做的事和感受、以及遇到問題時可以怎樣做。內容可以按小朋友需要設計，他們看起來也有投入感，也更易明白書中內容。

▲ 小圖冊以小朋友為主角，令孩子更易投入。(受訪者提供)

▲ 故事冊只要簡單打印便可，版面不要太花巧。(受訪者提供)

▲ 故事可用第一人稱，讓小朋友投入。(受訪者提供)

她回想，有一年大仔才2歲多，她因要事離港10天，便用小故事直接交代爸媽要坐飛機離開，那次我發現囝囝雖然只是兩歲，但因為有心理準備見不到他們，期間處之泰然，沒有扭計。

小繪本也適合理解力較弱的小朋友，幫助小朋友預備上學時增加信心。 故事冊只要簡單打印便可，版面不要太花巧，也不必太多潤飾，以免小朋友閱讀時分心，書中內容簡單說明了甚麼是復課、小朋友需要做的事和感受、以及遇到問題時可以怎樣做。

記者：胡麗珊