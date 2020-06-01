  • 32°C
香港時間 : 2020601日 (一) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】陳茂波：本港聯繫匯率及評級機構惠譽評級　不會受立法影響

社會 12:45 2020/06/01

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

財政司司長陳茂波今日（1日）會見傳媒。（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波今日（1日）會見傳媒，指制訂港區國安法例不會影響本港資金自由進出及聯繫匯率制度運作，以及香港國際金融中心地位。

陳茂波指聯繫匯率並不會受影響，本港現時有充足外匯儲備，匯率不會改變，繼續有秩序實施，同時提到基本法能保障資金自由進出香港及港幣自由兌換。他續指有見於去年所出現的社會暴力事件，認為港區國家安全法有立法的必要及迫切性。陳茂波又說留意到上星期評級機構惠譽未有因港區國安法影響本港的評級。

【港區國安法】陳茂波：美國借國安立法的「制裁行動」實際影響有限

他提及過一段時間與商界接觸時，社會治安安全的風險令相關人士擔心香港的投資環境及國際金融中心的地位，因此認為今次立法有助改善營商環境，也可以鞏固國際金融中心地位。他又稱中美間的角力能為本港提供機遇，例如在美國上市的中資企業會考慮來港掛牌、內地的創科企業如需要國際融資亦會以本港作為平台。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎

基本法 港區國安法 國安法 香港 美國

最高瀏覽

【生態災難】港人内地妻子「小紅書」發攻略文　 教人到芝麻灣捉海星挖貝殼
17:58 2020/05/31
【生態災難】港人内地妻子「小紅書」發攻略文　 教人到芝麻灣捉海星挖貝殼
【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
16:04 2020/05/30
【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
【新冠肺炎】葵涌嘉里物流温控貨倉或現小型爆發　女病人兩名同事病毒檢測呈弱陽性
17:01 2020/05/31
【新冠肺炎】葵涌嘉里物流温控貨倉或現小型爆發　女病人兩名同事病毒檢測呈弱陽性