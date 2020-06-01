【港區國安法】陳茂波：本港聯繫匯率及評級機構惠譽評級　不會受立法影響

▲ 財政司司長陳茂波今日（1日）會見傳媒。（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波今日（1日）會見傳媒，指制訂港區國安法例不會影響本港資金自由進出及聯繫匯率制度運作，以及香港國際金融中心地位。

陳茂波指聯繫匯率並不會受影響，本港現時有充足外匯儲備，匯率不會改變，繼續有秩序實施，同時提到基本法能保障資金自由進出香港及港幣自由兌換。他續指有見於去年所出現的社會暴力事件，認為港區國家安全法有立法的必要及迫切性。陳茂波又說留意到上星期評級機構惠譽未有因港區國安法影響本港的評級。

【港區國安法】陳茂波：美國借國安立法的「制裁行動」實際影響有限

他提及過一段時間與商界接觸時，社會治安安全的風險令相關人士擔心香港的投資環境及國際金融中心的地位，因此認為今次立法有助改善營商環境，也可以鞏固國際金融中心地位。他又稱中美間的角力能為本港提供機遇，例如在美國上市的中資企業會考慮來港掛牌、內地的創科企業如需要國際融資亦會以本港作為平台。

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記者：郭家穎