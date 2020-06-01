【疫下談性】本地成人用品商店先鋒　疫情下依舊照顧人類慾望

▲ 由網上生意做到擁有兩間店舖，70後的Chris認為經營成人商店，最要緊的是給顧客一個舒服的感覺。（攝影：湯炳強）

性是人類的天性本能，但卻是大部分香港人心底裏最忌諱的話題，十多年前，Chris就觸及這禁地，在網上開設成人用品商店，到今天擁有兩間在銅鑼灣和中環的實體店，作為本地性商店的開荒牛，疫情下大家留守家中，究竟會否令產品銷量大大提升？「性事良品」的創辦人Chris為大家訴說原始慾望與疫情的對決。

眼前的Chris，穿上白色tee，開始時言談之間帶點害羞。他說：

在千禧年的時候很想做e-commerce生意，曾經想過在網上售賣零食或日用品，但20年前的物流業不像現在般發達，送貨範圍很窄，於是想到有甚麼東西既簡單運送，同時又可以放入信箱，答案不就是避孕套。還記得當時來自日本的0.01避孕套售價約$80一盒，在市場一定價值、值得一做。

但避孕套在藥房、超級市場和全港星羅其佈的便利店都有發售，緣何須要在網上購買？Chris笑著說：

不就是因為香港人由始至終都對落舖購買避孕套都感到尷尬，更不要談他們對不同種類的避孕套特性有多認識。

▲ 性事良品銅鑼灣店在時代廣場對面，非常易看見，可說是全港首間設在鬧市的將成人用品店。（攝影：湯炳強）

意念落實，Chris坐言起行，首先在網站推出約40至50款不同種類的避孕套，結果生意叫好叫座，每月營業額高達20萬！有這個驕人成績，難怪當時的他幾乎每個星期都要親力親為駕車送貨，及後更成為開設實體店的最大動力。

於網站早已儲下大量熟客，加上不少人詢問有沒有實體店，適逢銅鑼灣時代廣場附近有樓上舖位吉出，在沒有太大壓力開設首間店舖，開業短短半年就已經達至收支平衡。

到了2015年，Chris將目光直指中環，在擺花街開設另一間地舖，將性這個大家都認為的「地下」題目帶到「地面」。

我是一個愛冒險的人，在中環開設地舖，希望整件事可以做得光鮮和正面一點，店舖的室內設計要有品味，將成人用品店過往給人dirty的形象徹底改變過來，要給人一種成人用品就如日用品的感覺，像超級市場般，有須要的、經過店舖的、都會自然地入來購物。

▲ 中環店於2015年出現，面積不大，半年來說達到收支平衡，就正如創辦人Chris所說，門面要做到有品味，一改大家對成人用品店往日比較風月感重的形象。（攝影：何偉雄）

產品種類要多元化

現時店舖男女顧客比例是各佔一半，實體店佔營業額約6成，銅鑼灣店面積比中環店大，但都只是數百呎的空間，但正所謂麻雀雖小、五臟俱全，店內超過3,000種以上不同類型的成人用品，不得不說蔚為奇觀。

這一行是很特別的行業，我們會從歐洲和日本入貨，日本是一個非常成熟的市場，還記得2006年時還未有on-line目錄的時候，日本批發商的目錄厚度就足足超過1.5厘米，貨品種類琳瑯滿目。歐美的批發商亦不遜色，早已有著完善的網址，兩者出貨快。 最重要的是MOQ（Minimum Order Quantity/最少下單數量）不高，加上顧客每年增長有20至30%，其實這一行適合任何人創業。不過，近年成人商店如雨後春筍般愈開愈多，競爭相對多了，利潤自然會減少。

▲ 多年下來，避孕套仍是店內最暢銷的產品，特別是0.01的產品更是港男的至愛。（攝影：湯炳強）

他補充：

作為一間本地成人商店的先驅，市場上沒有一種產品可以滿足所有顧客，要做得比別人成功，投資產品種類就一定要多元化，就以避孕套為例，其實香港的選擇非常的少，要買XS和XL的避孕套，市面幾乎沒有，我們就要引入，市場上唯有我們這些成人商店可以幫到這方面有需要的人。

▲ 產品五花八門，因此售貨員擔當著產介紹產品重要的角色，售貨員提供詳細產品資料給顧客很是重要。（攝影：湯炳強）

疫情下的性

面對新冠疫情，成人商店照顧的是人類的原始慾望，疫情下你和我都減少了外出，在家home office亦多了，會否造就了有更高的營業額？

沒有呢，在疫情高峰期的3月營業額跌了40%，購買情趣內衣的人少了，但男用自慰杯銷量卻增加不少，可幸的是業主答應減租。 面對是次疫情，我們能夠做的只有是加強服務和產品上的宣傳，過去半年我們在facebook和YouTube這些social media媒體上努力上載由我們拍攝的短片，有時甚至每星期上載兩次，短片內容介紹不同種類的產品用途，好等顧客上到來就對產品有一個比較詳細的概念。

▲ 現在的成人用品包裝得非常精美，這個以模型盒姿態出現的自慰用品，用來送給男性朋友就最好。（攝影：湯炳強）

港人有膽量試、冇膽量講

在經營成人商店堝過十年的經驗下，Chris深覺港人始終是表面開放，但內裏保守得很，不敢將性喧之於口。

由過往到現在都是一樣，香港人是有膽量去嘗試不同成人產品的，顧客量每年遞增，但他/她們卻未有膽量去告訴別人曾經使用，甚至光顧過成人商店。 不過，還是有一些勇敢的人，例如有一對拿著柺杖約70多歲的夫婦前來，兩年來從不間斷地前來選購不同的情趣用品，這個例子給我很難忘的印象，同時亦叫我明白到性不是禁忌、性還是有美好的一面。

記者：何偉雄