【求子辛酸】育2名繼子望誕親生女　47歲不孕韓女星第9次做試管嬰︰不想後悔

▲ 韓國女歌星金智賢曾做過8次試管嬰兒均失敗，並勇敢再嘗試第9次試管嬰。

懷孕生育過程並非人人都順利，有不孕夫妻求子多年依然膝下猶虛。韓國混聲組合Roo'ra的47歲女歌星金智賢育有2名繼子，她曾做過8次試管嬰兒均失敗，並勇敢再嘗試第9次試管嬰。她坦承失敗不好受，但為了將來不後悔，還是願意嘗試。

再挑戰第9次做試管嬰

據韓國傳媒報道，金智賢於綜藝節目《爸爸本色》（Daddy True Color），分享8次做試管嬰兒失敗的經驗，節目直擊了她與丈夫準備再做第9次試管嬰。金智賢表示多次失敗的經驗，令她感覺很受傷，不過夫妻仍希望再挑戰第9次。她指︰

即使我這個年紀還勇敢嘗試，不想將來後悔。

丈夫與前妻育有兩名兒子，但他明白太太渴望為人母的心願，因此與她一起接受醫生檢查，準備再作嘗試。

金智賢曾接受手術切除子宮肌瘤，經過一連串檢查後，醫生跟他們夫妻解釋診斷結果。醫生表示她的身體狀況有礙懷孕，又建議她的丈夫減磅，以改善體質，增加太太懷孕。

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得悉身體不理想落淚

當聽到醫生說他們的身體狀況不利懷孕，金智賢難過地落淚。醫生指出︰

你必須比其他人多嘗試三至四次，積極的心態是最重要的。

醫生補充，曾有48歲的婦女接受治療後，終於成功懷孕，鼓勵金智賢與丈夫不要放棄，要抱住希望。夫妻參觀醫院時，看到經過的嬰兒時，兩人忍不住讚BB「太可愛了」，可見他們都渴望能成功生育。

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責任編輯︰駱秀玲