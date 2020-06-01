  • 32°C
香港時間 : 2020601日 (一) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】衞生防護中心下午將召開記者會　交代本地感染群組最新情況

社會 13:02 2020/06/01

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

本港新冠肺炎疫情持續放緩，但因昨再次出現本地個案，衞生防護中心和醫管局下午將召開記者會交代最新情況。截至昨日，本港至今累計有1,084宗確診個案，另有1宗疑似病例。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

最高瀏覽

【生態災難】港人内地妻子「小紅書」發攻略文　 教人到芝麻灣捉海星挖貝殼
17:58 2020/05/31
【生態災難】港人内地妻子「小紅書」發攻略文　 教人到芝麻灣捉海星挖貝殼
【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
16:04 2020/05/30
【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
【新冠肺炎】葵涌嘉里物流温控貨倉或現小型爆發　女病人兩名同事病毒檢測呈弱陽性
17:01 2020/05/31
【新冠肺炎】葵涌嘉里物流温控貨倉或現小型爆發　女病人兩名同事病毒檢測呈弱陽性