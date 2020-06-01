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內地大學升學資助計劃今起接受本港學生申請

社會 12:57 2020/06/01

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（經濟日報資料圖片）

教育局公布20/21學年「內地大學升學資助計劃」今日(1日)起接受本港學生申請，資助計劃下「經入息審查資助」全額資助為港幣16,800元，半額資助為港幣8,400元，而「免入息審查資助」的金額為港幣5,600元，涵蓋內地186所指定院校學士學位課程，申請至今年9月21日截止。

當局稱，合資格學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，前者只提供予通過入息審查的學生；資助款項將按年發放，資助年期為指定院校學士學位課程的正常修業期。符合資格者只可於同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

指定內地院校共有186所，包括將於20/21學年參與「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的122所院校，計劃不設名額上限。

發言人稱，計劃預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程有不同經濟需要的香港學生，於港接受及完成高中教育的香港學生，包括修讀本地或非本地課程的學生、非華語學生，並符合其他資格，均可申請資助；詳情及申請表格已上載教育局網頁

20/21學年前已入讀指定內地院校的港生，須於8月14或之前遞交申請，而20/21學年入讀的港生則須於9月21日或之前申請；教育局將於明年第一季或之前通知個別申請人其申請結果。

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責任編輯：陳正怡

學士 教育局

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