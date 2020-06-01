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【職場哲理】升職後要報復要用盡公司福利 鄭丹瑞：保證一定坐不長命

休閒 14:29 2020/06/01

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如果一個人升職時有上述這些想法，鄭丹瑞指，保證他的職位一定坐不長命。

世姪獲公司升職加人工，而且職位是一人之下，萬人之上！替他高興之餘，要他請食飯慶祝。席間，他向我這個曾經也試過位居一人之下、很多人之上居要職的老人家討教，如何做好一個高層？我笑他是問道於盲，因為我天生根本就不適合做這些職位。

「咁仲啱，你可以話俾佢聽，點為之適合？點為之唔適合。」這位世姪的父親，是我多年老友，我當然要知無不言。我要求世姪：「你先閉上雙眼，幻想你第一天上班會做的三件事。」

世姪認真閉上雙眼，苦苦思量，之後，列出了三件事：「第一件事，我會為我嘅同事爭取更好嘅工作環境同福利，令佢哋可以安心工作。第二件事，我會安撫之前同我競爭，最終得唔到我呢個位嘅同事，交付重任，等佢知道公司有幾需要佢。第三，公司信任我，我就用自己嘅方式去管理好公司。」世姪父親，即我個老友，一邊聽，一邊不停點頭，擺明老懷安慰。

「為甚麼要想三件事？」世姪好奇問我。「你有所不知。」我解釋：

有人一知道終於有機會升職，能夠立刻想到的三件事，就是：一、以前邊個對我唔好嘅，我一定令佢唔好過；二、我要用盡公司嘅福利，我等咗10年嘞，終於等到自己嘅辦公室；同埋第三項，要一列望海嘅窗，要裝修到自己間辦公室美輪美奐！

如果一個人升職時有上述這些想法，我保證，他的職位一定坐不長命。

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撰文 : 鄭丹瑞

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