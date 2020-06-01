【復課準備】小一學生復課要做好適應輔導　職業治療師媽媽：4招為孩子情緒提早裝備

▲ 職業治療師媽媽Chloe表示，她會在家讓孩子提早為復課做裝備，譬如讓大女選擇哪個圖案的文件套屬於哪一科目，建立自主性。(受訪者提供)

小一至小三將於一周後復課，尤其是小一，壓力相對較大；職業治療師Chloe，育有兩名分別4歲半及1歲半的囡囡，她的大女雖然仍有一段時間才復課，但她同樣關注到現時很多K3家長的擔心，並在臉書上分享自己如何為孩子準備。

Chloe除了是職業治療師，也擁有運動醫學和健康科學碩士學位，在兒科領域擁有超過10年的工作經驗。她謂小一生因缺少小一適應課程，而出現適應問題和壓力，故建議家長可用有趣的方法，幫助子女建立獨立性、社交和情緒等，希望他們能較易適應。

▲ 親子傾談關顧情緒。(受訪者提供)

Chloe謂4個月來，跟大女非常親密，從中也發掘到不少好玩又有趣的方法，裝備她之後的復課。

我的着眼點放在孩子是否適應社交和有良好情緒，而不是能否跟上功課和學術上的進度。因為如果小朋友喜歡上學，喜歡在學校與其他人互動，相信這對他們的學習有更長遠的幫助。

她已設立了每天用30分鐘跟囡囡的傾談時間，關顧女兒的心聲，引導小朋友去認識情緒、控制情緒。

讓他們表達感受，多做同理避免說教。令她知道有一個能理解自己的地方和對象，那他們在學校中遇上任何困難也願意回家跟家長分享。

▲ 玩超市購物習慣執行任務。(受訪者提供)

以下是Chloe為復課預備的小錦囊，她謂雖然大女只是4歲，明年才升高班，但這些小方法，也可同時啟發到復課後升小一生的家長們，放鬆心情。

1.超市遊戲訓練執書包

由鬆散的生活到規律上課，往往都需要適應，她建議利用超市購物遊戲建立能力；親子可一同預備購物清單，請小朋友根據清單在超市揀選物品，最後點算物品和整理入袋。當中由計劃、揀選、點算到整理過程，都能令小朋友更有效執行個人任務。在遊戲中可加入限時和比賽的元素，令小朋友更有時間觀念和模擬承擔起真實責任的緊張感覺。

她強調，學校要求小一生比幼稚園學生有較高獨立自理能力，例如需要自己執書包、寫手冊、執拾功課文件，而超市遊戲對準小一生建立處事程序也有幫助。

小一多了小息時間，男女孩上完洗手間後，要自己檢查個人衣物，更要自己整理食物盒和水樽，故我已教大女自己札頭髮，檢查個人衣物整齊清潔的技巧。透過玩超市購物遊戲，她也建立到處事程序。

2.跟圖案文件套執拾功課

停課期家長一般會收到學校工作紙，她謂學校是每兩星期發一次功課，每次約收到10份以上工作紙，1個月已儲了一大堆，非常混亂，所以近期她跟女兒一起挑選了幾個不同圖案的文件套，請她親自標貼寫上「中文」、「ABC」、「123」來放教學指引。

這個自己動手寫和貼的過程很重要，她可選擇哪個圖案的文件套屬於哪一科目，建立自主性。我只要說今日做中文，她就可自行能取出和收拾。當試過放錯文件，也知道這樣會找不到功課及要花時間尋找，明白到有條理地分類和收拾的重要性，慢慢形成習慣。

▲ 用視像會議學打開話題。(受訪者提供)

3.視像會議學增社交機會

小朋友很久沒見同學，會感到陌生，尤其準小一生在新環境要面對更多不同年齡的小朋友、老師和校長，故她會特別營造社交情節，教導女兒怎樣邀請小朋友一起玩耍、或表達不同想法的用語和步驟。

最近我邀請了幾位相熟朋友，用視像會議一起傾偈，每一次先跟孩子準備自己想分享的內容，期間指導他們輪流發言及專心聆聽等態度。

▲ 培養專注力。(受訪者提供)

4.培養聽覺專注力

停課期孩子多在網上學習，其專注力多放在視覺上，但回到學校生活，孩子要面對很多環境因素，令他們容易分心，故應加強各方面的專注力。她建議現在可以跟孩子多玩故事接龍遊戲，重新培養聽覺專注，或透過需要郁動手腳的聽音樂打拍子遊戲，邊打拍子便邊要跟隨不同顏色紙放入手或腳，讓他們同時要顧及動作，聽和看。

讓小朋友重拾專注，最簡單用啤牌玩冚棉胎，規則改為第一，二次玩拍紅色的單數，第三次則玩拍所有不是紅色的單數，轉換遊戲規則中看到小朋友的適應能力。

記者：胡麗珊