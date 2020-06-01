荷里活群星發聲轟美國警暴　Lady Gaga發文呼籲懷著愛跟黑人社群相處

▲ 美國樂壇天后Lady Gaga及Billie Eilish等齊齊為美國警暴引發的種族不公義發聲。

美國明尼蘇達州黑人疑遭白人警員跪頸致死，引發全國超過30個城市連日示威，部分演變成騷亂及搶掠，全美16州至少25個城市實施宵禁。荷里活群星也先後發聲轟警暴，並繼而把矛頭指向總統特朗普（Donald Trump）。繼樂壇天后Taylor Swift呼籲粉絲在11月投票時令特朗普落台後，剛推出全新專輯的Lady Gaga也在網上撰長文，狂轟特朗普是「種族主義者」及「蠢材」，一直讓種族歧視問題加劇。

▲ 剛推出新碟《Chromatica》的Lady Gaga，日前分別在其twitter及Instagram發布長文，表達她對於有黑人疑遭白人警員跪頸致死的憤慨以及事件背後深植美國的種族歧視問題。Lady Gaga（取自instagram）

剛推出全新專輯《Chromatica》的Lady Gaga，日前分別在其twitter及Instagram發布長文，表達她對於黑人George Floyd疑遭白人警員Derek Chauvin跪頸致死的憤慨，以及事件背後深植美國的種族歧視問題。



Lady Gaga呼籲大眾要懷著愛跟黑人社群相處，她坦言「美國人就是種族歧視，那是事實」(Everyday, people in America are racist. That’s a fact. )。

▲ Lady Gaga在網上平台發文，她坦言美國人有種族的問題。（取自Instagram）



她又指特朗普身為全球最有權力的政治領袖，但上任以來完全無視黑人生命不斷被踐踏的社會問題，令種族歧視問題升溫。她形容這位現任美國總統為人無知和充滿偏見。美國是時候要改變。

樂壇超新星Billie Eilish更是激動發文批評網上發起的「所有性命都珍貴」（All Lives Matter）運動的白人「抽水」是自私行為，她大聲疾呼支持「Black Lives Matter」，強調黑人的命也是命。

▲ 迪士尼在社交平台交聲明反對種族歧視，取得大量網民支持。（網上截圖）



此外，美國一眾娛樂巨企，包括迪士尼、HBO、Netflix、Hulu、Amazon等，也紛紛在社交平台發聲支持「Black Lives Matter」，如迪士尼就表明該企業的立場是反對種族歧視、支持種族共融，支持旗下的黑人員工、創作人及整個黑人社群。