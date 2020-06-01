荷里活群星發聲轟美國警暴 Lady Gaga發文呼籲懷著愛跟黑人社群相處
美國明尼蘇達州黑人疑遭白人警員跪頸致死，引發全國超過30個城市連日示威，部分演變成騷亂及搶掠，全美16州至少25個城市實施宵禁。荷里活群星也先後發聲轟警暴，並繼而把矛頭指向總統特朗普（Donald Trump）。繼樂壇天后Taylor Swift呼籲粉絲在11月投票時令特朗普落台後，剛推出全新專輯的Lady Gaga也在網上撰長文，狂轟特朗普是「種族主義者」及「蠢材」，一直讓種族歧視問題加劇。
剛推出全新專輯《Chromatica》的Lady Gaga，日前分別在其twitter及Instagram發布長文，表達她對於黑人George Floyd疑遭白人警員Derek Chauvin跪頸致死的憤慨，以及事件背後深植美國的種族歧視問題。
Lady Gaga呼籲大眾要懷著愛跟黑人社群相處，她坦言「美國人就是種族歧視，那是事實」(Everyday, people in America are racist. That’s a fact. )。
她又指特朗普身為全球最有權力的政治領袖，但上任以來完全無視黑人生命不斷被踐踏的社會問題，令種族歧視問題升溫。她形容這位現任美國總統為人無知和充滿偏見。美國是時候要改變。
樂壇超新星Billie Eilish更是激動發文批評網上發起的「所有性命都珍貴」（All Lives Matter）運動的白人「抽水」是自私行為，她大聲疾呼支持「Black Lives Matter」，強調黑人的命也是命。
此外，美國一眾娛樂巨企，包括迪士尼、HBO、Netflix、Hulu、Amazon等，也紛紛在社交平台發聲支持「Black Lives Matter」，如迪士尼就表明該企業的立場是反對種族歧視、支持種族共融，支持旗下的黑人員工、創作人及整個黑人社群。
撰文 : TOPick柴犬出動