【乾屍腳】搭車驚見嚴重灰甲男腳踏扶手　苦勸失敗幸得好心男換座

▲ 台女搭車驚見嚴重灰甲男腳踏扶手。

不知道大家搭車時，最怕遇到什麼乘客？相信大多人都怕在車上剪指甲、除鞋等衛生習慣差勁的乘客。近日有一名台灣女生搭客運時，後座乘客不但將腳放在她的扶手上，他的灰甲更極之嚴重，就像乾屍的腳一樣！

搭車遇「乾屍腳」

台灣女網民30日（週六）在討論區dcard發文訴苦，她於上週末去嘉義2日遊，滿懷欣喜地登上客運時，一走到座位，就看到後座有人伸出一雙「此生前所未見極其嚴重灰指甲的噁爛腳」，更放在該女生的扶手上。

該名女生表示，她已經好言相勸多次，也用了嚴厲譴責壞學生的語氣，但對方仍然沒有將腳放下，又或只是向後退一點，然後又再伸出去。她實在難以忍受，因此就上dcard求救：

還有1個多小時的車程，各位有什麼辦法都來都說，真的會瘋掉。

▲ 後座乘客的灰甲極嚴重，令台女非常崩潰。（圖片來源：dcard）

由圖片可見，該名乘客的灰甲非常嚴重，腳指公的指甲已經完全變形及變厚，周圍的皮膚也變得很乾。

男網民主動換座

網民認為不管他有沒有灰甲，將腳在上扶手已是沒品的行為，非常沒有公德心。亦有不少網民直言這雙是他們我輩子看過最恐怖的腳，沒有之一，更表示「以為是乾屍的腳」、「我彷彿透過螢幕聞到那充滿人生經歷的味道了」。

另外亦有網民表示曾遇到同樣情況，不過他的保暖瓶內有熱水，所以就假將不小心倒瀉水，將熱水淋下去，令該名灰甲乘客不敢再將腳伸出來。帖文也意外引起另一名同車的男網民留意，主動要求與樓主換座位，非常貼心！他在之後亦有再次回覆，表示：「謝謝各位的稱讚與愛戴，我有成功活下來」。

修甲也有機會引起灰甲

註冊中醫師古鎧綸接受TOPick訪問曾表示，灰甲是真菌感染，屬皮膚病一種，患者多免疫力不足，需看中醫使用藥水，按皮膚情況再作治療。

皮膚科醫生陳厚毅曾指，灰甲患者出現離甲症狀，即指甲與皮膚有分離情況，令指甲變黃、褐色、變形、變厚。一般與男士個人衛生不佳或女士修甲時儀器不乾淨有關，患者需搽灰指甲水或口服幾個月會好好多，或是吃抗真菌藥，數月才能醫好。

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責任編輯：羅嘉欣