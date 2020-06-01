【網上拍賣】蘇黎世亞洲實時網拍極罕郵政珍品　1980年金猴版票全版升值潛力巨大

▲ 蘇黎世亞洲將於6月2日至3日舉行網上郵政珍品實時拍賣，屆時將呈獻2,300多件珍罕郵票、郵政瑰寶、紙幣及錢幣珍品。

受新冠肺炎疫情影響，蘇黎世亞洲（Zurich Asia）6月2至3日舉行的郵票及郵政珍品香港拍賣會將移師網上平台，屆時將呈獻2,300多件珍罕郵票、郵政瑰寶、紙幣及錢幣珍品。

是次拍賣會將包含5大類別，包括中國及其他亞洲國家郵票與郵品、中國及香港鈔票與硬幣、解放區及中華人民共和國郵政珍品、廣東巴色會郵史和銀元郵史，其中大部份來自中國。

少於10枚的民國四珍

▲ 1980年猴年「金猴」版票，票面金色艷麗。（估價：95萬至100萬港元）（相片：蘇黎世亞洲提供）

當中拍賣焦點為1980年猴年「金猴」版票（版號61128），全版共80枚8分票，票面金色艷麗，附金色色標，其巿值曾以幾何級數上升，實在不容錯過。

▲ 1925年北京第二版帆船4分改值3分倒蓋錯體舊票，存世不超過10枚具收藏價值。（估價：60萬至80萬港元）（相片：蘇黎世亞洲提供）

另一珍品則為一枚非常珍罕的1925年北京第二版帆船4分改值3分倒蓋錯體舊票，被譽為民國四珍之一，存世不超過10枚，據記錄舊票僅有3枚，故極具收藏價值。

▲ 1897年紅印花小字加蓋4分於3分票，是難得的珍品。（估價：16萬至20萬港元）（相片：蘇黎世亞洲提供）

清代郵品方面，最受注目的是1897年紅印花小字加蓋4分於3分票，亦是難得一見的珍品。

▲ 1899年三色票混貼封，封面貼上香港維多利亞10仙紫色於紅色紙票。（估價：8萬至10萬港元）（相片：蘇黎世亞洲提供）

除了郵票，拍賣會也推出了一系列珍貴的郵封，包括1899年三色票混貼封，由瓊州寄往瑞士，封面貼上香港維多利亞10仙紫色於紅色紙票，銷「香港/21.11.99」戳，旁邊銷「瓊州/19.11.99 」大圓戳。封背則貼紅印花大字加蓋1分於3分票，及蟠龍4分和5分票，銷相同「瓊州」大圓戳，旁蓋「LAUSANNE」到達戳，殊為珍稀。

▲ 1887年大龍混貼封，封面貼法國和平及商務神像25仙。（估價：5萬至8萬港元）（相片：蘇黎世亞洲提供）

另一重要拍品為1887年混合了法國郵票及清朝大龍票的大龍混貼封，由上海寄德國，封面貼法國和平及商務神像25仙，銷雙圈「上海/15.2.87」法國客郵郵戳。背貼大龍3分銀票，並銷非常清晰的黑色「上海」橢圓戳，與旁邊的「上海/2.5.87」海關戳相應，另旁邊銷雙圈「No.2」法國船戳，「BIEBRICH/26.3.87」到達戳。

廣東巴色會郵史珍品

▲ 1898年慈壽加蓋香港混貼封，香港寄新澤西州郵封罕見。（估價：5萬至6萬港元）（相片：蘇黎世亞洲提供）

會上亦推出1898年慈壽加蓋香港混貼封，寄美國新澤西州，上貼慈壽細字改值5仙於5分銀票及小龍加蓋5仙於5分銀票，均蓋上了年罕見的「大沽」黑色大圈戳，旁邊貼香港維多利亞5仙藍色橫雙連（即兩個打橫連在一起的郵票），銷單圈「上海」英國客郵戳韋伯C型，另背銷「MOORESTOWN/26.9.98」到達戳。由香港寄往新澤西州的郵封甚為少見，故蘇黎世亞洲預料此珍品將引起藏家熱烈追捧。

另外，會上亦特別呈獻一系列廣東巴色會（Basel Mission）郵史珍品，巴色會於1815年在瑞士巴塞爾市創立，為一新教路德會差會。巴色會傳教士於1847年3月抵達香港，並開始在廣東東部一帶向客家人傳道，其後於1851年返回香港繼續傳道工作。

▲ 1913年佐治五世1仙郵政明信片，蓋有數枚罕有中轉戳。（估價：2萬至3萬港元）（相片：蘇黎世亞洲提供）

此系列還包括1913年佐治五世1仙郵政明信片，寄往嘉應，銷「香港」戳，旁邊蓋有數枚罕有的中轉戳，英漢「深圳」戳、「南頭」戳、「廣東/龍岡墟/25.9.13」到達戳，及「龍岡墟/葵涌」紅色方形石碑戳，是十分珍罕的郵品。

亞洲擁數以百萬藏家

收藏者不免關注現時郵品巿場情況。蘇黎世亞洲董事Louis Mangin指，早前香港受政治事件及新冠肺炎疫情影響，故將3月香港拍賣會推遲至6月舉行。所幸現時巿況回穩，拍賣巿場亦恢復不少。他解釋：「從郵票展示會可見，在中國和亞洲地區仍有數以百萬計的收藏家。以去年在武漢舉辦的2019世界集郵展覽為例，已有逾10萬人參加。」

至於收藏貼士，Louis Mangin則認為每個收藏家都有自己興趣。但若要投資，中國郵票仍屬最受歡迎，而中國大部份收藏家偏好1949至2000年發行的郵票。

對是次拍賣會有興趣人士可於網上平台預先登記，屆時便可實時參與網上競投自己的心頭好了。

蘇黎世亞洲香港網上實時郵票及郵政珍品拍賣會

日期：6月2日至3日，可按此網站登記

查詢：2521 2883 或 info@zurichasia.com

記者：陸明敏