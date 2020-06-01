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稅務局發出約277萬份個別人士報稅表　納稅人需7月2日或之前遞交

社會 13:18 2020/06/01

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稅務局今日（1日）發出約277萬份2019/2020課稅年度個別人士報稅表。一般而言，納稅人須於一個月內，即7月2日或之前遞交報稅表，經營獨資業務人士的交表限期為3個月，即9月1日或之前；網上報稅可自動獲延期一個月，即就一般人士而言自動延至8月3日，就經營獨資業務人士而言則自動延至10月3日。

財政司司長在今年的《財政預算案》中建議寬減2019/2020課稅年度的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅百分之百的稅款，每宗個案以2萬元為上限。納稅人只需如常填報2019至2020課稅年度報稅表，待有關法例通過後，稅務局便會在評稅時作出寬減。

由今日至7月2日期間，稅務局延長電話查詢熱線187 8022的服務時間：星期一至五延長至下午7時，星期六由上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息，以解答納稅人有關報稅的查詢。

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責任編輯：陳子謙

稅務局 薪俸稅

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