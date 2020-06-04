【停課不停學】小五中文搶分練習題答案　注意連接詞重組通順句子

▲ 小五中文搶分練習題答案。

政府宣布幼稚園高班至中五由5月27日起分階段復課，家長可陪伴小朋友，在復課前為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學，復課後可盡快追回進度。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合幼稚園至小學學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小五中文練習參考答案：

1. 寒冷的北風真不解人意，總是遲遲不肯離去。

2. 面對變化莫測的天氣，登山隊不敢有半點疏忽。

3. 我們在風平浪靜的湖面上輕泛小舟，盡情欣賞大自然的美景。

4. 螞蟻是靠頭上那對觸角互相觸碰來傳遞信息的。

5. 優美輕鬆的音樂能使身心放鬆，舒緩壓力。

6. 黎明是一天當中最黑暗的時刻。

7. 月光灑在地面上，大地像鍍上了一層銀。

8. 大家把作業領回之後，要認真地把錯誤改正。

9. 表哥打算完成大學課程後，就到外國繼續深造。

10. 經過大家的共同努力，我們的壁報終於大功告成了。

11. 請用道理來說服我，我願意誠懇傾聽。

12. 我們在認真挑選適合小朋友看的書籍。

13. 你們要到設有防鯊網的海灘游泳。

14. 他多次在不同場合指出民主制度的優點。

答案由「現代小學士」提供。

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