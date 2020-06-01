環保署堵截4宗非法進口有害電子廢物案　4家入口商共被判罰款12.2萬元

▲ 環保署去年11月在葵涌貨櫃碼頭截獲非法進口的廢印刷電路板。（政府新聞處提供）

環保署早前在香港國際機場及葵涌貨櫃碼頭成功堵截4宗從英國及德國非法進口有害電子廢物個案，涉案的四家入口商「盈信電訊有限公司」、「金訊電信香港有限公司」、「騰達環球貿易有限公司」和「永生環保回收有限公司」分別於今日（1日）及5月26日在東區裁判法院及粉嶺裁判法院，被裁定違反《廢物處置條例》，共被判罰款12.2萬元。

環保署發言人表示，為防止本港成為進口廢物的棄置地或非法進口廢物的集散地，署方一直緊密與香港海關交流情報及協作，加強堵截以不同途徑非法進入香港的各類廢物。去年11月期間，環保署在香港海關協助下，於香港國際機場及葵涌貨櫃碼頭分別截查報稱載有電訊設備及電器設備等的三批空運貨物和一個海運貨櫃。

經查驗後證實載有屬有害電子廢物的廢手提電話顯示屏、廢平板電腦顯示屏、廢電池和廢印刷電路板，市值共約90萬元。環保署已即時將截獲的有害電子廢物退回來源地，並就有關退運通知當地執法機構，及按《廢物處置條例》檢控涉案的4家入口商。

發言人強調，廢手提電話顯示屏、廢平板電腦顯示屏、廢電池和廢印刷電路板等有害電子廢物，含多種重金屬和其他有毒化學物質，受現行廢物處置法例規管，不當處置會對環境及公眾健康構成危害。環保署會繼續嚴厲打擊非法進出口有害廢物的活動，將犯案人士繩之於法，避免本港成為非法進出口廢物的集散地。

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責任編輯：陳子謙