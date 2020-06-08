【2020父親節】6間五星級酒店慶祝父親節提案　全球最高酒吧任食+揸名車+恤紳士髮+配酒體驗

▲ 多間五星酒店推出父親節的慶祝項目。（圖片由酒店提供）

父親節快到，當然要好好報答平日為家庭默默付出的爸爸！每年父親節，不同酒店都會推出特色一系列的住宿及飲食套餐，TOPick為大家精選6間酒店的其中父親節慶祝提案，有別於普通吃一頓飯，相信能為各位爸爸締造畢生難忘的甜蜜回憶！

香港麗思卡爾頓酒店 Ozone父親節早午餐 港幣$488起／位

▲ （圖片由酒店提供）

與父親節當日，全球最高頂樓酒吧Ozone推出「Incre-DAD-ble!」父親節早午餐，大家可與爸爸在壯麗的維多利亞景色下暢飲，一起感受大地在腳下的震撼。

在高空下享受豐富的早午餐，一邊享用沙律、主菜，以及無限量供應的各式蛋饌和甜品。大家還可享用不同無限添飲的飲料選項，選擇包括有氣果汁、指定雞尾酒和Dom Perignon 2008香檳等。

時間：中午12時至下午4時

價錢：成人每位港幣$488；小童（3至12歲）每位港幣$128配橙汁及汽水無限添飲

加配飲品選項：

另加港幣$148配兩小時有氣果汁及汽水無限添飲

另加港幣$268配兩小時指定雞尾酒無限添飲

另加港幣$348配兩小時Veuve Clicquot香檳無限添飲

另加港幣$1,288配兩小時Dom Perignon 2008香檳無限添飲

供應期：6月21日

地址：九龍尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店118樓

預訂電話：2263 2100

香港半島酒店 住宿+名車體驗 港幣$2,020-港幣$4,821／兩位

▲ 宇舶錶聯乘法拉利虛擬賽車體驗（圖片由酒店提供）

如果爸爸是一位車迷，相信半島酒店的提案很適合他。入住半島酒店套房的客人可報名參與位於1881 Heritage之宇舶錶門店（HUBLOT）設立的「宇舶錶聯乘法拉利虛擬賽車體驗」，又可認識半島酒店經典的1934古董勞斯萊斯。

此外，客人還可以於酒店前與矚目的法拉利超跑列陣合照。一次過滿足跟名車近距離的願望！

推廣期：6月19日至22日

地址：九龍尖沙咀梳士巴厘道

預訂電話：2696 6693

帝京酒店 訂製個人化蛋糕 港幣$520／1.5磅

▲ 「甜蜜畫作」（圖片由酒店提供）

如果父親節蛋糕加入了子女的設計，相信蛋糕更具意義！帝京酒店的大廚創作出 「甜蜜畫作」－伯爵茶腰果牛奶朱古力蛋糕，客人可以於提前預訂時將子女的畫作圖片傳送至酒店，即可以免費將子女親手繪畫的作品放上蛋糕，製作成獨一無二的父親節蛋糕！

推廣價：港幣$520／1.5磅（原價：港幣$680／1.5磅）

供應期：由2020年6月1日至30日，請於3天前預訂

地址：九龍太子道西193號帝京餅店一樓

訂購電話 : 2622 6256

香港瑰麗酒店 瑪莎拉蒂奢華住宿體驗 港幣$14,740起

▲ 莎拉蒂豪華跑車GranTurismo駕乘體驗（圖片由酒店提供）

客人入住瑪莎拉蒂主題的豪華海景套房一晚，即可享雙人行政廊瑞閣禮遇，享受貴賓級款待。此外，客人更可享四小時瑪莎拉蒂豪華跑車GranTurismo駕乘體驗。

而西班牙市集餐廳Bayfare Social亦會送上豐富的野餐籃，在海傍一邊欣賞海景，感受涼風，一邊和家人野餐。DarkSide也會為客人獻上特備餐單及瑪莎拉蒂限定雞尾酒，締造難忘回憶。

推廣期：6月20日至7月19日

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號

預訂客房及查詢，請【按此】

香港萬麗海景酒店 Mirage Bar & Restaurant三道菜配酒體驗 港幣$268／位

▲ 美酒佳餚配對體驗（圖片由酒店提供）

如果爸爸喜歡鑽研美酒，可考慮Mirage Bar & Restaurant的美酒佳餚配對體驗。配對的美酒及菜色如下：

果香滿溢的Weingut Max Ferd. Richter Mulheimer Sonnenlay Riesling Kabinett 2017 （港幣$ 630/瓶, 港幣$ 210/250 ml，港幣$ 120/150ml），配搭德國白蘆筍。

白桃果香及蜜糖香氣的Max Ferd. Richter Brauneberger Juffer Riesling Kabinett Trocken 2017年（港幣$ 580/瓶, 港幣$ 180/250 ml，港幣$ 110/150ml）配搭甘香油潤的24個月白毛豬火腿或香烤可持續發展三文魚。

紫花香和紅莓果香的Keller Spätburgunder Pinot Noir ‘S’ 2017年（港幣$ 1,500/瓶, 港幣$ 500/250 ml，港幣$ 310/150ml）配搭阿根庭草飼西冷牛扒。

供應期：6月1日至6月30日

地址：灣仔港灣道1號

預訂電話：2802 8888

香港文華東方酒店 品味紳士美容護理 港幣$1,120／位

▲ 品味紳士美容護理（圖片由酒店提供）

想為爸爸進行形象改造，變為「型爸」，可以帶他體驗文華理髮店的「品味紳士美容護理」，護理包括手部和足部護理，以及洗髮和理髮服務。於父親節當天預訂的父親將獲贈Truefitt & Hill 浴皂作為父親節禮物。

推廣期：6月1日至6月30日

地址：中環干諾道中5號

預訂電話：2825 4088

以上酒店項目收費另設加一服務費。

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責任編輯：王芷瑩