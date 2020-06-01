本港增40萬名新登記選民　飲食界選民急增8成

▲ （經濟日報資料圖片）

立法會選舉將於今年9月舉行，選舉事務處公布最新臨時選民登記冊及取消登記名單，至今有約445萬名選民，當中約40萬名新登記選民，扣減8萬人因離世或其他原因而取消選民資格，按年淨增長有32萬人。有418萬名選民屬於俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別，傳統功能界別有24.8萬名選民。

多個傳統功能界別選民人數有增長，以飲食界和體育、演藝、文化及出版界增幅最多，當中飲食界選民人數由4408人增至7965人，增幅達8成；至於體育、演藝、文化及出版界方面，選民人數亦增達3成至4163人。金融服務、以及建築、測量、都市規劃及園境界，以及進出口界等界別的選民人數增幅都達到雙位數。

選舉事務處呼籲市民登入www.voterinfo.gov.hk查閱最新登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內，如有疑問可致電28911001查詢。

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責任編輯：陳正怡