【淫亂富豪】億萬富商「狂歡島」性侵逾40名女童　Netflix紀錄片揭受害人恐怖經歷【有片】

▲ Netflix紀錄片訪問了美國富豪性侵案受害者。

66歲的美國富豪Jeffrey Epstein去年被控組織未成年少女性販運網絡、性侵數十名未成年少女，被關押在曼哈頓大都會矯治中心監獄中，他於去年8月10日突然被發現在監獄上吊自殺身亡。而Netflix近日剛上架的紀錄片《愛潑斯坦：上流濁水》（Jeffrey Epstein:Filthy Rich），訪問了案件中9名受害者，揭露Epstein如何虐待及操控她們。

由Lisa Bryant執導的《愛潑斯坦：上流濁水》上月27日於Netflix上架，這部紀錄片暫共有4集，由艾普斯坦案件的受害者親自講述駭人遭遇，當中訪問了9名受害者，她們揭露於Epstein的私人小島以及他位處棕櫚灘的豪宅內，所蒙受的各種恐怖經歷，首度揭露內心的傷疤。

▲ Epstein的性侵案震驚全球。

性侵至少40名未成年少女

美國富豪Jeffrey Epstein被控在2002年至2005年間，在紐約豪宅、佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）、新墨西哥州和加勒比海島嶼的家性侵至少40名未成年少女，據悉年紀最輕的只有14歲，而檢方公佈案件受害人供詞，牽涉大量名人，事件震驚全球。

有報導指，Jeffrey Epstein的秘密基地人煙罕至，當地人會稱之為「戀童癖島」和「狂歡島」，因為Jeffrey Epstein在10年前已在此犯下多宗性罪行。

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▲ Epstein擁有私人島嶼。（影片截圖）

早在2008年，Jeffrey Epstein曾因為性侵十多名少女而遭到佛州法院起訴，但當時他與檢察長達成認罪協商，讓原本可終身監禁的判決，變成只判13個月。

▲ 紀錄片內訪問了性侵案的9位受害者。（影片截圖）

其實Jeffrey Epstein來頭絕對不小，他是避險基金經理人，經常與權貴、富豪、名人來往，當中包括美國前總統克林頓、現任總統特朗普、英女王伊麗莎白二世的次子安德魯王子等等，而特朗普曾經對Epstein讚不絕口。

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Jeffrey Epstein跟克林頓私交甚篤，克林頓曾多次乘坐Epstein的私人飛機「Lolita Express」，亦曾經到訪家中。

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▲ Epstein生前與克林頓甚友好。(網上圖片)

不過克林頓曾發出聲明否認曾前往Epstein的「狂歡島」，不知道他的罪行，同時只在2002至2003年乘坐過4次Epstein的私人飛機，但有紀錄顯示克林頓至少坐過26次。而Jeffrey Epstein其中一位性奴Virginia Roberts表示，曾經在島上見過克林頓出席晚宴。

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去年8月10日，Jeffrey Epstein突然被發現在監獄上吊自殺身亡，其留下風波未了，連英國安德魯王子亦捲入性醜聞案。除此之外，Jeffrey Epstein更留下巨額遺產，未有結婚的他突然多出130位自稱私生子，打算繼承遺產。

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