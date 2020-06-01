【港產口罩供應】BFE≥95% Mask X 黑白口罩每盒$98 　先登記後抽籤6月初開售【附購買方法】

▲ BFE≥95% Mask X 黑白口罩每盒$98。

新冠肺炎持續多月，市民仍需使用口罩。香港口罩商Mask X於6月初開售黑白色的型格口罩，首輪開賣將以優惠價HK$98/盒，每盒50個獨立包裝口罩，共有800個名額，每人限購一盒。

Mask X 由三月初開始籌備本地口罩廠，於全球各地搜羅優質物料及籌備廠房以及調試機器，兩個月後「黑白型格口罩」終於面世。Mask X官網顯示，口罩商品分為「潮極版 (成人) 三層過濾防護口罩」、「撞色版 (中童) 三層過濾防護口罩」及「七天裝 (成人) 三層過濾防護口罩」。

口罩都可以做潮物，既然日日都要戴，當然要戴一個又高質又有型的香港口罩！

BFE≥95%的「潮極版 (成人) 三層過濾防護口罩」為白色面料配上黑色口罩繩，首輪開賣將以超抵優惠價HK$98/盒，每盒50個獨立包裝口罩，共有800個名額，每人限購一盒，隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶。

購買方法採用「先登記、後抽籤購買」，毋須鬥快，中籤人士只需在指定時段內，到Mask X網站慢慢選購即可，首輪未能中籤的人士將自動撥入下輪抽籤，不需重新登記。

Mask X考慮到環保及用家需要，特別在包裝盒設計上應用了「二次使用」的概念，每個包裝盒都可變身為「口罩收納夾」及「口罩舒耳帶」，用家只需沿著盒上的虛線撕下素材，簡單又實用。

「Mask X黑白型格口罩」購買方法：

1. 於2020年6月1日中午12時至6月5日中午12時在Mask X 網站登記成為會員 （https://www.mask-x.com/users/sign_in）。

2. 通過電郵驗證後，將收到電郵確認成功登記。

3. 耐心等待抽籤結果，中籤人士將於6月中前收到電郵通知，內附購買連結。

4. 於指定時段內，登入Mask X網站選購口罩，結帳完成購買（首輪優惠每盒成人口罩HK$98，每人限購一盒）。

三層過濾防護口罩 資料：

口罩規格：原材料達至BFE≥95%，現正等待口罩檢測報告中（歐盟標準： EN14683）

首輪口罩顏色：

潮極版： （成人）白色面，配上黑色耳繩

口罩大小：（成人） 170mm x 95mm

口罩包裝：50個／盒，每個口罩均有獨立包裝

口罩售價：

首輪優惠價 （800個名額）：HK$98 （50個／盒）

正價：HK$148 （50個／盒）

三層過濾防護口罩生產資料

Mask X的口罩產地於香港，廠房地點為新界葵涌，廠房等級為無塵車間預期達至ISO 14644-1 Class 8標準或以上。Mask X於首階段兩條全自動化口罩生產線，分別為一條成人口罩，一條中童口罩。預計日產量達15萬個口罩，月產量達400萬個口罩。

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責任編輯：王芷瑩