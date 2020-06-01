【生命奇蹟】垂死邊緣傳微弱哭聲小腳露出泥土　初生男嬰慘遭活埋獲救大難不死

▲ 印度一名初生男嬰慘被活埋，幸有「眼利」村民看到一條小腿挖土將其救出。

一名初生BB慘遭泥土活埋，幸好大難不死！印度一條村莊有「眼利」村民發現，泥地中有一隻疑似小腳外露，並聽到微弱的哭聲，驚覺泥土下疑活埋了一條小生命，馬上徒手挖出一名初生男嬰，男嬰奇蹟生還，但吞下泥土導致氣管堵塞，送院救治後情況穩定。

據英國《每日郵報》報道，印度北方邦（Uttar Pradesh）錫達特那加爾縣（Siddharthnagar）一名初生男嬰，日前被發現遭到活埋泥土。有村民掘地建屋時，忽然聽到微弱低沉的哭聲，村民循聲音尋找，眼利的他驚覺，泥地上露出一隻沾着泥土的小腳。

BB獲救後郁動四肢展生命力

村民連忙合力徒手挖土，挖出了一名初生男嬰，起初嬰兒躺在地上時沒有反應，當村民嘗試檢查他有否生命跡象時，男嬰卻郁動四肢，令眾人感到不可思議，立即將男嬰送院搶救。

醫生檢查後，發現男嬰曾吞下泥土導致氣管堵塞，經搶救後現已情況穩定，但仍需留院觀察。其後，一名女村民表示願意待男嬰出院後領養。

警方表示，暫時未知為何這名男嬰會被活埋，亦未知他被遺棄了多久。案件則仍在調查中，警方目前已落案起訴區內一名涉案人士。

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責任編輯︰林綺玲