【港區國安法】5間大學校長聯合發聲明　支持一國兩制和理解訂立國家安全法必要性

▲ 本港5間大學校長聯合發出大學校長聲明，指完全支持「一國兩制」，理解訂立國家安全法的必要性。（資料圖片）

全國人大日前表決通過港區國安法，本港5間大學校長，包括港大校長張翔、中大校長段崇智、理大校長滕錦光、嶺大校長鄭國漢及教大校長張仁良，今日（1日）聯合發出大學校長聲明，指完全支持「一國兩制」，理解訂立國家安全法的必要性。

聲明又指，國家及香港的繁榮穩定與年青人的未來息息相關，安全穩定的社會環境、健全法制與法治 、良好治安、多元包容，對香港的長遠發展至為重要，並呼籲珍惜基本法所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。 他們強調會一如既往，堅守學術自由，卓越教研，及院校自主，並維護多元文化，貢獻社會。

另外，香港公開大學回覆傳媒查詢時表示，香港年青人的未來建基於長期繁榮穩定的社會環境，而長治久安的背後需要有健全的國家安全法律制度，才能有效保障香港特別行政區基本法所賦予給我們的各項權利和自由，並為香港年青人的未來發展創造有利的條件。

公大又指，香港經歷了過去一年的憂患不安，大家期盼和平與秩序重臨，認為建立健全的國家安全法律將有效維護香港的安全和整體利益，讓香港得以繼續穩定發展；亦相信「一國兩制」以及相關的自由和法治精神能繼續得到保障。

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責任編輯：陳子謙