【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　無添加劑牛奶詳細名單

添加劑愈少愈好，TOPick記者搜羅市面22間品牌所售的60款牛奶類產品，按標籤所列，發現有13款牛奶產品含至少1種添加劑，最多達8種，究竟哪些牛奶產品不含添加劑安全可靠、更健康？

TOPick檢視市面60款牛奶產品中，47款不含添加劑的牛奶產品，包括深受家長和兒童歡迎的「維記」脫脂高鈣牛奶飲品、「雀巢牛奶公司」鮮牛奶及「十字牌」鮮牛奶等。

47款不含添加劑牛奶產品

維記：鮮牛奶、半脂鮮牛奶

滋味：鮮奶、有機鮮奶、低脂牛奶飲品、脫脂牛奶飲品

雀巢牛奶公司鮮牛奶

十字牌：鮮牛奶、高鈣脫脂牛奶飲品

明治：100%鮮牛奶、100%頂級鮮牛奶、高鈣脫脂牛奶飲品、脫脂牛奶飲品

澳洲保利：鮮牛奶、金牧坊純牛奶、UHT牛奶、低脂UHT牛奶飲品、高鈣低脂UHT牛奶飲品、脫脂奶

澳洲哈維：純牛奶、低脂奶飲品、無乳糖牛奶、脫脂牛奶

澳洲牛奶牛奶飲品

北海道：富良野特選3.7牛乳、特選3.6牛乳、富良野特選3.6牛乳

首爾牛奶純牛奶

美國加洲陽光：鮮牛奶、脫脂牛奶飲品、低脂牛奶飲品

蘭特：新鮮脫脂奶、新鮮全脂奶

伊美：瑞士特級牛奶、瑞士特級低脂牛奶

羅瑞：純牛奶、半脫脂牛奶

佳之選：全脂牛奶、脫脂牛奶、高鈣減脂牛奶

Essential Waitrose：全脂奶、脫脂奶

德運：牛奶、脫脂奶

黑白全脂牛奶

蒙牛純牛奶

安佳純牛奶

牛奶添加劑愈多營養價值愈低，部分食物添加劑會引致腸發炎，詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣