【新冠肺炎】消息：本港今日再錄得至少一宗本地確診個案　與沙田感染群組有關

▲ 消息指本港再錄得一宗本地個案，與昨日沙田群組相關。

本港新冠肺炎疫情雖持續放緩但亦不時反覆，繼昨日出現本地個案後，消息指本港再錄得至少一宗本地個案，與昨日群組相關。衞生防護中心和醫管局下午將召開記者會交代最新情況。截至昨日，本港至今累計有1,084宗確診個案，另有1宗疑似病例。

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本港昨日則再次新增2宗本地感染個案，涉及一對居於沙田瀝源邨的夫婦，其中第1084宗確診的34歲女病人5月22日出現症狀，先後3次向私家醫生求診，前日被送往威爾斯醫院，正於深切治療部留醫，現時情況危殆及需要插喉；女患者於葵涌嘉里物流温控貨倉上班，主要負責由海外來港的包裝食品貼標籤。女患者的56歲丈夫亦報稱5月26日有流鼻水，同樣於昨日確診。而女患者在葵涌一貨倉工作，兩名同事的病毒檢測亦呈弱陽性。

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責任編輯：楊玉珠