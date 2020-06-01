涉藉詞製作紀念册及文具　警察學院警長涉騙學警24萬開審

▲ 被告歐智威否認公職人員接受利益等罪，案件今開審。（經濟日報資料圖片）

50歲警長早年於香港警察學院擔任學警副班主任期間，涉藉詞為學警製作紀念相冊及文具等，及要求學警結業前向他送禮致謝，向學警收取逾廿萬元，警長早前被控以欺騙手段取得財產及公職人員接受利益等4罪，案件今（1日）於區域法院開審。

涉案被告歐智威被控兩項以欺騙手段取得財產罪，控罪指被告於2012年12月17至12月31日期間，向第2170期受訓警員訛稱各人需支付6,000元，以承接上一班學警留下來的文具和設備等，從而不誠實地取得共18萬元。被告又被指於2013年1月1日至6月22日期間，向上述學警訛稱他們需租用專業設備製作紀念相冊，從而不誠實地收取6萬元。

被告另被控1項公職人員接受利益罪，控罪指被告於2013年6月1日至22日，從上述30名學警接受1萬元現金饋贈，作為被告憑其公職人員作出或不作出某些作為的誘因或報酬。

被告亦被控1項公職人員行為失當罪，控罪指被告於2012年12月17日至2013年6月22日期間，利用他與上述30名學警的專業關係，購買多部手提電腦、相機及腳架及藥物等，以使自己獲益或與學警之間出現利益衝突。

被告否認4項控罪受審，控方今於開案陳詞中指，被告於1988年加入警隊，並於2009年2月起駐守警察學院，作為涉案第2170期即SS班學警的副班主任。控方指自從課程於2012年12月17日展開後，被告多次向SS班學警作出威嚇性訓示，包括被告曾於班上發起票選最不受歡迎的3名學員，該3名學員遭被告當眾辱罵，使學警不敢違抗其指示，若然有學警不服從其指示，令他感到不高興，他隨時可使學警不能順利畢業，即使成功畢業，他亦能為學警帶來麻煩。

控方續指，根據警察學院指引，每名學警每月的必須支出及雜費約2,500元，費用由班上財政長收集及支出，稱為班費。而於SS班受訓第一天，被告通知學警需支付每人4,000元班費，每人另需支付6,000元「承接費」，以承接上一班留下的文具及設備，有關文具及設備日後亦會由下一班承接，收到的款項會交還SS班平分。班上兩名學警馬寶權及翁子材其後向每名學警收取1萬元，並將其中18萬元交給被告。

根據警察學院指引，學院會免費提供一些必須物資予學警使用，有關「承接費」並不存在。及後SS班即將結業時，被告向學警表示他將調離警察學院，因此沒有下一班接收剩餘物資，他決定將物資以拍賣方式售予SS班，有學警購入部分物資，被告收取款項並無交還SS班。

被告又涉於課程期間，向SS班提出為他們製作紀念相冊作留念，並因此需租用專業設備，遂向SS班收取6萬元，但SS班從來沒有收到上述紀念相冊。而警察學院於課程結業時，會印製一份刊物免費派發予學警，學警毋須支付費用。

控方續指被告於2013年6月課程接近尾聲時，向SS班訓示指，他之前任教的學警於結業時都會送他一份禮物致謝，SS班亦要照做，被告當時表示屬意一對耳機，其後改變主意，表示自己已購買一個Photoshop軟件，要求SS班代為支付1萬元費用。由於SS班怕不能順利結業，故同意從班費中取出1萬元交給被告，被告亦沒有向警隊申請收取禮物。

控方又指被告利用他與SS班的專業關係，與學警作出一連串活動，包括向SS班聲稱他認識電腦公司高層，可以折扣價代為購買電腦，他更承諾若經他購買電腦，他會於學院進行巡查時，代為收藏未經許可使用他電腦。最終共16名學警透過被告購買電腦，被告以約10萬元購入17部電腦，其中一人向被告支付了1.2萬元購買一部電腦。其後被告的確在一次巡查中協助學警成功避過警官巡查。

被告又涉要求學警以4.3萬元購入相機和腳架，以拍下步操過程，供他改善及糾正姿勢，由於被告私下亦會使用相機和腳架，故會分擔一半費用，SS班其後向他支付2萬元。及後腳架遺失了，被告指懷疑是SS班所為，要求學警賠錢了事，馬其後再從班費取出2萬元予被告。

被告又曾涉於SS班宿舍內的電腦故障時，向SS班表示要將電腦送往外國維修，以修復硬碟內資料，並要求SS班支付3至4萬元費用。被告其後指電腦已無法修復，並已替學警購買新電腦，遂向SS班取回1萬元費用。

控方又指，2013年3月，SS班長有多名學警患上傷風感冒及腹瀉，被告向學警指，訓練時間非常寶貴，因此不建議學警出外就醫及放病假，反而他可代購一些很厲害的藥物，但藥費非常昂貴。被告其後帶來一些瓶上手寫用途的藥物，並向SS班收取3至4萬元藥費。被告其後又曾向每名學警收取1,000元，以協助購買紀念品，而學警最終獲得一支手電筒連套及兩粒電芯。

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記者：楊詠渝