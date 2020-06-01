【婆媳關係】不理丈夫OT奶奶堅持齊人開飯　懷孕新抱餓到暈食餅乾反被鬧：你好餓咩？

▲ 一名港妻在討論區大吐苦水，指自搬入家中後慘變外傭，被奶奶不公平對待。

婆媳糾紛向來都是難解之題，奶奶與新抱同住少不免會有摩擦。有懷孕港妻在討論區發帖大吐苦水，呻自從搬入丈夫家中與奶奶同住後，慘被當成外傭，經常受到奶奶不公平的對待，不顧她懷有身孕，堅持要她等加班的丈夫回家後才開飯，肚餓到頭暈食餅乾充飢反被奶奶鬧，「你好餓咩？」新抱無奈大呻，「點解嫁咗俾你個仔, 就變賓賓。」

一位懷孕港妻在討論區「親子王國 」以「奶奶個仔係寶, 新抱係草」為題發文，指有時丈夫加班至晚上10時，即使被告知不用等待，奶奶仍堅持等齊人才開飯，但當她加班卻沒有相同待遇。近月港妻懷有身孕，又遇上丈夫加班，煮好晚飯的她餓到頭暈，只好食餅乾喝牛奶充飢，被奶奶看見後反被質問，

你好餓咩？阿仔喺公司都唔知有無嘢食。

搬入父家後慘變外傭

港妻又透露，自從搬入夫家後經常受到不公平的對待，例如她要做家務，丈夫幫忙洗碗，奶奶都會要他放下，留給妻子自己完成，她坦言，

其實我唔介意為個家邊個付出多邊個少, 但公平小小，我結婚前都父母嘅心肝寶貝，點解嫁咗俾你個仔, 就變賓賓。

經常煲孕婦不宜飲用的湯水

另外，對於生育下一代方面，奶奶的態度及做法，令港妻不能接受。她表示，自己去年曾小產，至近期才再次懷孕，奶奶在她懷孕初期是經常煲孕婦不宜飲用的湯水，例如去濕湯、冬瓜湯、 冰凍木瓜，「有次仲喺湯加薏米」，令她相當無奈。

怪責新抱食得多行得少

醫生吩咐港妻多躺在牀上休息及增重，為奶奶卻怪責港妻「食得多，行得少」。港妻表示，她明白需待丈夫的父母如同親生父母，惟搬到夫家一段時間後，卻對奶奶偏心的行為失望。她希望在胎兒出世後與丈夫搬走，不然可能會因壓力太大而患上抑鬱，

我依然相信，呢個世上仲有好奶奶嘅，只係我無遇到。

網民：以後自己食先

帖文引起網民熱議，不少太太表示身同感受，指港妻並不孤單。有網民則指奶奶做法過分，「佢唔開飯，你都可以自己食，理得佢等到天荒地老」及「大肚婆唔可以捱餓，你自己食先」。有網民安慰港妻，「只要老公錫你，你父母錫你就足夠」。

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責任編輯：王明芳