  • 30°C
香港時間 : 2020601日 (週一) 20:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新抱係草】奶奶堅持等OT兒子開飯　懷孕新抱餓到暈食餅乾反被鬧：你好餓咩？

親子 14:41 2020/06/01

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

一名港妻在討論區大吐苦水，指自搬入家中後慘變外傭，被奶奶不公平對待。

婆媳糾紛向來都是難解之題，奶奶與新抱同住少不免會有摩擦。有懷孕港妻在討論區發帖大吐苦水，呻自從搬入丈夫家中與奶奶同住後，慘被當成外傭，經常受到奶奶不公平的對待，不顧她懷有身孕，堅持要她等加班的丈夫回家後才開飯，肚餓到頭暈食餅乾充飢反被奶奶鬧，「你好餓咩？」新抱無奈大呻，「點解嫁咗俾你個仔, 就變賓賓。」

一位懷孕港妻在討論區「親子王國 」以「奶奶個仔係寶，新抱係草」為題發文，指有時丈夫加班至晚上10時，即使被告知不用等待，奶奶仍然堅持等齊人才開飯，但當她加班時卻沒有相同待遇。近月港妻懷有身孕，又遇上丈夫加班，煮好晚飯的她餓到頭暈，只好食餅乾喝牛奶充飢，被奶奶看見後反被質問，

你好餓咩？阿仔喺公司都唔知有無嘢食。

搬入父家後慘變外傭

港妻又透露，自從搬入夫家後經常受到不公平的對待，例如她要做家務，丈夫幫忙洗碗，奶奶都會要他放下，留給妻子自己完成，她坦言，

其實我唔介意為個家邊個付出多邊個少, 但公平小小，我結婚前都父母嘅心肝寶貝，點解嫁咗俾你個仔, 就變賓賓。

經常煲孕婦不宜飲用的湯水

另外，對於生育下一代方面，奶奶的態度及做法，令港妻不能接受。她表示，自己去年曾小產，至近期才再次懷孕，奶奶在她懷孕初期是經常煲孕婦不宜飲用的湯水，例如去濕湯、冬瓜湯、 冰凍木瓜，「有次仲喺湯加薏米」，令她相當無奈。

怪責新抱食得多行得少

醫生吩咐港妻多躺在牀上休息及增重，為奶奶卻怪責港妻「食得多，行得少」。港妻表示，她明白需待丈夫的父母如同親生父母，惟搬到夫家一段時間後，卻對奶奶偏心的行為失望。她希望在胎兒出世後與丈夫搬走，不然可能會因壓力太大而患上抑鬱，

我依然相信，呢個世上仲有好奶奶嘅，只係我無遇到。

網民：以後自己食先

帖文引起網民熱議，不少太太表示身同感受，指港妻並不孤單。有網民則指奶奶做法過分，「佢唔開飯，你都可以自己食，理得佢等到天荒地老」及「大肚婆唔可以捱餓，你自己食先」。有網民安慰港妻，「只要老公錫你，你父母錫你就足夠」。

更多相關新聞：

【坐月禁忌】新手媽外陰布滿血塊流膿發臭　揭奶奶下禁令產後兩周不准沖涼洗頭

【爆喊剖白】飽受惡評攻擊強忍10年　林志穎太太上節目吐心聲：萬箭穿心

【新抱難為】野蠻奶奶訂3條苛刻家規　不准新抱同枱食飯迫日睡4小時就夠

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

結婚 婆媳關係 懷孕 網絡熱話 生育 頭暈

最高瀏覽

【生態災難】港人内地妻子「小紅書」發攻略文　 教人到芝麻灣捉海星挖貝殼
17:58 2020/05/31
【生態災難】港人内地妻子「小紅書」發攻略文　 教人到芝麻灣捉海星挖貝殼
【地下情】陳家樂夜訪香閨戀情被揭　跟連詩雅韓國定情低調秘戀
今日 10:08
【地下情】陳家樂夜訪香閨戀情被揭　跟連詩雅韓國定情低調秘戀
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
20:39 2020/05/29
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位