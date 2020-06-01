學童復課或遇新冠肺炎與流感夾擊　專家籲雙管齊下接種流感疫苗及戴口罩

▲ 學童接種流感噴鼻疫苗。（冼偉倫攝）

本地新冠肺炎疫情放緩，全港學校陸續復課，而小一至小三，及幼稚園高班為最後於6月15日復課，有專家呼籲市民除了留意新冠肺炎外，亦勿忽視流感嚴重性，「流感可引致腦炎、心肌炎等併發症，甚至死亡」，建議兒童除戴口罩外，更應盡早接種流感疫苗。

而衞生防護中心早前公布今年會將季節性流感接種學校外展恆常化，擴展至所有小學，並在幼稚園、幼兒中心實施先導計劃，首次為部份學生提供噴鼻式流感疫苗；香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，噴鼻式疫苗能減低幼童哭鬧情況，從而減低經飛沫傳播病毒機會，並強調2至49歲人士使用兩款疫苗的成效相若，保護率均達至82%。

香港大學醫學院助理院長孔繁毅教授指，流感與新冠肺炎均是透過飛沫傳播，而感染流感高風險人士為免疫力較低者，如幼兒，而相對新冠肺炎，流感於幼童爆發宗數更高，在去年冬季流感高峰期則達528宗爆發，0至5歲幼童入院率更為高水平。

孔繁毅強調「應該全民接種流感疫苗」，而單由兒童接種疫苗，更可減低成年人、長者感染流感風險。不過本港6個月至6歲兒童於去年接種疫苗率只有34.5%，遠低於美國57.9%，

戴口罩及接種疫苗一定要雙管齊下，在整個傳染病的感染控制中是係最重要，能大大減低感染率。

香港醫院藥劑師學會在去年尾至今年初訪問150間幼兒中心及幼稚園，當中118間採用注射式疫苗，32間採用噴鼻式，結果發現參與噴鼻式學校的學童平均接種率達95.9%，而前者平均接種率只有72%，此外，噴鼻式疫苗無論在學生哭鬧情況、學生抗拒程度、整體接種順暢程度、課堂安排順暢程度、人手安撫等中的表現亦較好。

不過，孔繁毅強調，由於噴鼻式疫苗內含被削弱了功能的病毒，不建議4歲以下的哮喘人士及醫護使用，而常見副作用包括流鼻水、鼻塞。

五邑工商總會張祝珊幼稚園校長周慧珍指，過往學校都是使用打針式疫苗，強調過程並不容易，「醫生護士全程要出盡渾身解數，小朋友見到枝針會大動作反抗，情緒唔可以唔顧，小朋友打完又會喊住入課室，老師需要安撫情緒，而小朋友口水鼻涕又有機會弄污桌子及玩具，第二天回校又會繼續生氣」，相信噴鼻式疫苗能大大改善情況，「叫他們聞一聞就開始打到。」

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記者：鄧凱文