專營的士條例草案難產　負責審議委員會停止工作

▲ 政府建議的專營的士條例草案無法在今個立法會會期通過。（資料圖片）

專營的士條例草案無法在今個立法會會期通過，負責審議相關法例的立法會《專營的士服務條例草案》委員會今日投票決定，贊成停止委員會工作，其原因為距離會期完結只剩1個月多，恐怕無法在會期內完成審議。

該委員會主席張宇人5月發信指，審議過程尚需進行120人的公聽會、處理草案的條文和處理議員修訂等程序，相信餘下的會期不足以完成以上程序。而一旦草案未能在今個會期內通過，審議工作需在下屆立法會重新開始，所以提出停止委員會工作。

有關建議最後於7票贊成1票反對的情況下通過，意味專營的士推出無期。

專營的士的建議自2015年由政府提出，建議以試驗計劃推出600輛專營的士，規定專營的士須設有全球定位系統、USB充電設施、免費Wi-Fi，並提供最少一種電子支付方式等等；整體收費水平較普通的士高約50%，起錶價建議為36元。

競爭事務委員會去年指，將起錶價定於該水平，目的似乎是刻意減少專營的士與現有持牌的士之間的價格競爭，但此舉限制了市場機制運作。另外，推出600 部專營的士數目太少，難以對現時持牌的士的服務質素帶來正面影響。

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記者：陳梓蔚