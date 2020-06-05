【改善媽媽手】長時間用手機電腦增患媽媽手風險　體適能教練親授5招紓緩改善痛症【有片】

▲ 媽媽手是家庭婦女及長時間使用手機和電腦人士常見的手腕痛症，AASFP教練親授5招手部肌肉強仳運動改善疼痛。

近日因疫情關係，許多人多了時間留在家中。媽媽們尤其叫苦連天，既要做家務又要照顧小孩，稍一不慎便養出媽媽手。亞洲運動及體適能專業學院高級私人體適能教練陳穎妮（Rainie）傳授5招簡易伸展運動，強化手部肌肉，改善痛症。

俗稱媽媽手的醫學名稱為「狹窄性肌腱滑膜炎」，主要成因是手部重複性動作，令到拇指肌鍵外圍組織發炎、增厚，壓住拇指至手腕之間的位置，患者會出現急性一下子的疼痛，嚴重者會持續出現痛症或腫脹，甚至無法用力，連帶前臂外側出現疼痛。

長時間使用手機亦中招

不少患者是經常需要做家務的家庭婦女，因長時間姿勢錯誤而令到手腕發炎。但別以為只有媽媽才會得到媽媽手，需要運用拇指和手腕的職業人士，或長時間使用手機和電腦的人都有很大機會患上媽媽手，影響日常生活。

這5組動作會用到運動橡筋及手綿球作為輔助工具，運動橡筋可以普通家用橡筋取代。至於手綿球，則可以軟身而且有彈性的物件取代，可握住被角或枕頭。不過Rainie提醒，不應該使用太硬太重的物件，容易扭傷手腕。

去片：

第一組：手腕伸展

▲ （攝影：湯炳強）

▲ （攝影：湯炳強）

▲ （攝影：湯炳強）

第一組是手腕伸展的動作。首先將左手置於膊頭的高度，手指向天，然後將手掌向前推，右手放在左手手指的位置，向自己方向拉。感覺到伸展時，維持15秒。

然後慢慢將手指指向地下，右手放在左手手指位置，向自己方向拉，感覺到伸展時，保維持15秒，然後回到原本的位置。換右手重複以上動作。

第二組：伸展大拇指附近肌肉

▲ （攝影：湯炳強）

▲ （攝影：湯炳強）

▲ （攝影：湯炳強）

第二組是伸展手腕肌肉及主要是伸展大拇指附近的肌肉。首先將手臂舉高至膊頭的高度，然後將手指向前伸直，手掌打開，慢慢將大拇指放入手掌中間的位置，再用另外四隻手指包實。

然後手腕慢慢向地下的方向伸展，當感覺到大拇指有伸展，則維持15秒，然後慢慢回復到原本的位置。換另一隻手重複以上動作。

第三組：前臂肌肉強化

▲ （攝影：湯炳強）

▲ （攝影：湯炳強）

▲ （攝影：湯炳強）

第三組動作會強化手臂肌肉。首先左手手臂舉高至膊頭的高度，手心朝天並握住手綿球，右手在手肘的位置抓住關節作承托之用。這套動作最主要是利用前臂活動，此舉可減輕前臂的疲累，

然後慢慢將手腕拉向自己的方向，維持10秒，然後慢慢放鬆，然後反手，手掌向地下，慢慢將手腕拉向自己的方向，維持10秒，然後慢慢放鬆，回到原來位置。換右手重複以上動作。

第四組：手指肌肉訓練

▲ （攝影：湯炳強）

▲ （攝影：湯炳強）

第四組動作會用到橡筋去訓練手指肌肉。首先將橡根套在五指上，手指慢慢向外打開，再慢慢收回來，重複10次。

第五組：手握力訓練

▲ （攝影：湯炳強）

▲ 做手握力訓練時，除了手指要發力，大拇指與手腕之間亦需用力。（攝影：湯炳強）

第五組動作是手握力訓練。首先將手綿球放在手心位置，用力慢慢將物件握實，然後慢慢鬆開，重覆10次。這套動作最主要會用到手指及手腕的握力去完成動作。

記者：陸明敏