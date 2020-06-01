【港區國安法】聯合陣線︰8日收逾292萬個簽名支持立法

▲ 「香港各界國安法聯合陣線」過去8日，共收集到逾292萬個簽名，支持訂立「港區國安法」。（林宇翔攝）

「香港各界國安法聯合陣線」今日公布，過去8日在街站和網上合共收集到逾292萬個簽名，支持訂立「港區國安法」。聯合陣線表示，會盡快將簽名結果交給中聯辦，向中央轉達市民意願。

新華社昨日發布全國人大常委會工作報告全文，指要就港區國安法「加快推進立法」。譚耀宗表示，這不是具體時間表，但的確有不少人大代表都認為立法不要拖延，應早日完成。至於能否在今月底例會上通過，譚耀宗稱，現時難以確定，但過往有法例可在一次會議之內完成。

譚耀宗早前表示，市民有意見可通過「人大網」表達，不過「人大網」至今尚未就就「港區國安法」開放留言。譚耀宗稱，明白香港公眾的關注，今日會去信人大秘書長，建議提早開放「人大網」，收集香港市民意見。

被問及支聯會叫「結束一黨專政」口號會否被視為犯法。譚耀宗回應稱，目前連草案都未有，不會輕率就某組織某行為評論，但認為律政司會視乎每個個案的整體環境，再決定是否檢控。

另外，被問到立法時會否參考香港的法律意見，譚耀宗指，人大常委會有憲法、普通法、大陸法等專家，但由於「港區國安法」在港實施，故相信法例的內容、表述和執行等都會一併考慮相關意見。

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責任編輯：林曉君