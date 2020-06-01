【限時優惠】Tea WG手工冰茶包買一送一　平均每盒$119買滿$1000免運費

▲ Tea WG推出手工冰茶包買一送一優惠。（圖片由Tea WG提供）

夏日到了，茗茶愛好者如喝一口冰涼的高質茶，賞茶體驗相信更上一層樓！Tea WG現推出手工冰茶包買一送一優惠，平均每盒HK$119，每盒有7個茶包，每包7克的冰茶包皆可沖泡出1公升的沁涼冰茶，是夏日的消暑良品！

▲ 粉紅佛朗明哥之茶冰茶包（圖片由Tea WG提供）

Tea WG於6月1日至6月21日期間推出手工冰茶包買一送一優惠，客人可於全線Tea WG沙龍及精品店選購手工冰茶包，HK$238/盒便可買到2盒茶包。

Tea WG手工冰茶包以天然材質精心製作，捨棄使用會影響茶葉品質與風味的金屬釘書釘與黏膠，以輕透絲線純手工縫製而成。每片圓形茶包均宛如夏日的艷陽。

冰茶包系列口味

▲ 蘋果尊爵茶冰茶包（圖片由Tea WG提供）

Tea WG的冰茶系列包含多種Tea WG經典茶款及獨家調配茶，如法式伯爵茶、摩洛哥薄荷綠茶與粉紅佛朗明哥之茶，當然還有一直深受歡迎的調配茶：盛夏緋紅、雞尾酒時刻之茶、蘋果尊爵茶及蜜糖法蘭西茶。

全新外送服務

▲ 摩洛哥薄荷綠茶冰包（圖片由Tea WG提供）

Tea WG推出全新網上訂購及外送服務，讓客人安坐家中即可享受Tea WG經典產品，例如茶葉、手工調配茶及茶香糕點等等。

網店請【按此】

送遞服務於星期一至日提供，需達最低消費額HK$360，另按地區額外收取HK$150-HK$200運費，選購滿HK$1000則可享免運費優惠。

凡於2020年6月20至30日網上訂購滿HK$1,000 （需包含Tea WG冰茶包系列），即享免運費優惠，更可獲贈兩張HK$100 晚餐禮券 （只適用於Tea WG國際金融中心沙龍及精品店）。

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責任編輯：王芷瑩