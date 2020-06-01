【在家工作】疫情扭轉日本工作模式？Hitachi宣布繼續推動WFH

▲ 日本電機製造商日立製作所（Hitachi）上周宣布，就算新冠肺炎疫情告一段落後，3萬3千名員工到7月底都維持在家工作。

擁有「社畜文化」稱號的日本，當地政府近年積極鼓勵企業靈活工作。而在新冠肺炎疫情影響下，成功推動工作方式改革，不少日本企業開始接納並推行在家工作制度。

日本電機製造商日立製作所（Hitachi）上周宣布，就算新冠肺炎疫情告一段落後，3萬3千名員工到7月底都維持在家工作， 7月底後每周則有2至3天能繼續在家工作。而且在下個會計年度，即是明年4月起，將開始推動以在家工作為標準的新工作方式。

日立製作所指在家工作將成為新常態，因此公司會在文件影印及會議方面進行改革，並將補貼每位在家工作的員工每月3千日圓（約215港元），用作繳付電費及口罩等費用；此外，要在感染風險高環境工作的員工，自4月起，每天有500日圓至1千日圓（約36港元至72港元）的津貼。

日本電子製造公司富士通亦表示，不會恢復舊有的上班模式，讓員工遙距工作，削減75％到公司上班的人數。此外，多間日本企業均宣布將全面改革工作方式，如東芝就宣布從6月起，工廠將採取「周休三日」的制度，將1天的工作時間拉長，減少員工到工廠上班的比率。

無視緊急事態宣言 4成打工仔持續回公司上班

不過，日本經濟新聞早前就做了一項有關日本打工仔在家工作的問卷調查，揭露45.8％受訪者在緊急事態宣言期間，依然會回到公司上班。其中80％受訪者表示，由於日本職場重視簽呈等紙上文化，所以在業務上有必要去公司上班。

而在家工作的成效，僅有27.3％受訪者認為生產力「提高了」或「稍微提高了」。反而有42.4％受訪者認為生產力「稍低落」或「低落」，而且在家工作壓力「稍變大」或「變大」者更共占40.0％，比壓力「減少」或「稍減少」的30.7％多。由此可見，日本政府要改變當地企業及打工仔的工作模式，就仍需繼續努力了。

責任編輯：曾曉汶