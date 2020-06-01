【新冠肺炎】本港新增3宗本地感染個案　其中二人為葵涌貨倉職員

▲ 今日（1日）再錄3宗本地感染個案，其中一名則是27歲男救護員。

本港新冠肺炎疫情反覆，繼昨日（5月31日）錄得2宗本地確診個案，今日（1日）再錄3宗本地感染個案，其中二人是早前34歲女病人的同事，一同於葵涌嘉里物流温控貨倉工作；另一名則是27歲男救護員。

【新冠肺炎】本港首宗醫護執勤期間感染 27歲男救護員曾接觸患者

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，第1086宗是一名40歲女子，4月27日出現低燒、咳嗽、喉嚨痛，同日和4月29日曾看私家醫生，醫生誤以為上呼吸道感染。

該名女子與丈夫、3名子女同住葵聯邨聯悅樓，家人暫時沒有病徵，她在4月27日至5月7日無上班，平時會在葵盛東街市買菜，沒有特別聚會，除了在5月28日放工後曾與同事吃飯。

第1087宗是一名36歲女子，亦是早前1084宗的同事，4月25日有發燒和咳嗽，同時看過私家醫生，在4月25日至4月30日亦取病假無上班，主要步行上班，與1086宗的工作性質一樣，與丈夫、兒子同住葵聯邨聯悅樓，主要在葵盛東街市買菜。

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記者：陳子謙