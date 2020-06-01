【生命鬥士】小鐵漢心率不正緊急做第5次手術　暖爸感恩手術成功植入心臟起搏器

▲ 小鐵漢第5次手術成功，順利植入心臟起搏器。

患有先天性心臟病的3歲「小鐵漢」Kansas在5月27日進行第4次手術，更換機械心瓣，惟手術後小鐵漢心跳出現變慢跡象，醫生原打算先觀察數日，惟今早（6月1日）小鐵漢爸爸收到醫院來電，指兒子的心率不正情況變得嚴重，醫生亦趕回醫院為小鐵漢緊急做心臟起搏器植入手術。爸爸Jayco表示小鐵漢手術成功，「小鐵漢而家勁喇！裝咗機械心瓣，仲裝埋心臟起搏器，成個Ironman咁呀！」

小鐵漢於上月27日完成了第4次手術，成功更換機械心瓣，並可以足夠使用至成年。在深切治療部留醫期間，小鐵漢亦一度嘗試拔喉自行呼吸。不過，數小時後，醫生發現他呼吸喘氣，故重新插喉協助呼吸。

緊急做第5次手術

雖然小鐵漢成功渡過危險期，但他的心跳仍然緩慢及混亂，1分鐘僅有70下心跳，醫生原計劃觀察數天，並於明日（2日）進行手術植入心臟起搏器，惟爸爸今早突然接到醫院電話，指小鐵漢的心率不正情況變得嚴重，需做緊急手術，植入心臟起搏器。

成功植入心臟起搏器

爸爸Jayco今午在facebook群組發文感恩，指小鐵漢的第5次手術成功，順利植入臟起搏器，電池夠用十多年，

心臟起搏器就好似小天使一樣，每分每秒守護著小鐵漢嘅心臟跳動。

而手術成功後的小鐵漢則不能靠近所有磁性物件及裝置。

▲ 爸爸笑指，小鐵漢就好似Ironman一樣。（相片來源︰巴打絲打 Facebook Club fb）

醫院暫停探病 為兒子打氣

爸爸又指，因本港近日出現零星肺炎確診個案，醫院的深切治療部暫停一切探病措施，需待小鐵漢轉至大房後才能探病，

阿仔要加油呀，唔探得都係為你好咋，你乖乖哋快啲復原咪可以見到我哋囉。

小鐵漢因患有先天性心臟病，甫出生就接受了3次開腔手術。他將在4歲進行最後階段的單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的9成以上。而早前的換心瓣手術可為這個大手術打好根基，提升成功率。

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責任編輯：王明芳