【新冠肺炎】本港首宗醫護執勤期間感染　27歲男救護員曾接觸患者

▲ 27歲男救護員接觸患者後確診。

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（1日）新增3宗本地感染個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生於記者會上提到其中包括一名27歲男救護員，為第1088宗個案，為無病徵患者，為本港首宗醫護於執勤期間感染個案。

【新冠肺炎】本港新增3宗本地確診個案 其中二人為葵涌貨倉職員

該救護員於5月30日曾送第1084宗確診的34歲女病人患者往威爾斯醫院，當時有戴外科口罩、眼罩及手套，惟沒有戴上N95呼吸器。因第1084宗患者到院時含氧量低，故他當時有協助供氧予患者。同晚曾與女朋友到又一城晚餐，因擔心受感染而未有回家過夜，而到朋友於大圍顯田村的住所留宿，本身與家人同住瀝源邨福海樓 。

其後，他因擔心自己受感染，就聽從上司意見到威爾斯醫院進行檢測，結果顯示為陽性。當時其他同事對病毒檢測結果為陰性，但亦需要進行隔離。

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記者：郭家穎