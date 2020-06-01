【新冠肺炎】首宗救護員執勤期間感染　27歲男救護員曾接觸患者

▲ 27歲男救護員接觸患者後確診。

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（1日）新增3宗本地感染個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生於記者會上提到其中包括一名27歲男救護員，隸屬消防處，為第1088宗個案，發病時無病徵。

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該救護員於5月30日曾送第1084宗確診的34歲女病人患者往威爾斯醫院，當時有戴外科口罩、眼罩及手套，惟沒有戴上N95呼吸器。因第1084宗患者到院時含氧量低，故他當時有協助供氧予患者，為高流量氧氣治療，因當時替患者使用非回流型氧氣面罩，故有一定的傳播風險。

同晚（5月30日）他曾與女朋友到又一城晚餐，因擔心受感染而未有回家過夜，而到朋友於大圍顯田村的住所留宿，而患者本身與家人同住瀝源邨福海樓 。其後，他因擔心自己受感染，就聽從上司意見到威爾斯醫院進行檢測，結果顯示為陽性。當時其他同事對病毒檢測結果為陰性，但亦需要進行隔離。

張竹君提到該確診救護員曾於5月29日亦從駿洋邨接送過一個確診患者到威爾斯醫院，但當時他有穿上全副保護裝備，認為是次的感染相對較低。而於5月30日與他接觸過的女朋友及朋友均沒有病徵，二人亦將會被送到檢疫中心進行隔離。

張竹君指該男救護員的病毒量較低，其CTvalue只有36，故覺得奇怪。她質疑該個案是否在較早期已感染，續會再抽樣本看他的體內有否存有抗體。

至於提到是否強制要求救護員戴備N95呼吸器，張竹君指消防處如有接報懷疑個案時，亦會做足全套裝備，當中包括戴備N95呼吸器，稍後當局或會再更新指引。

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記者：郭家穎