【眼泛淚光】談美國制裁時哭了？陳茂波︰只是一場誤會

▲ 財政司司長陳茂波簡報香港整體經濟最新狀況時眼有淚光。（馮漢柱攝）

財政司司長陳茂波今日(6月1日)在立法會會見傳媒，談到美國制裁港對經濟影響不大，未見顯著資金外流時，一度雙眼通紅，全程眼泛淚光引發網民熱議，紛猜測財爺是否「心情不好」。陳茂波在個人社交網站回應「眼濕濕」的畫面，稱一切「只是一場誤會」，又叫大家介紹眼藥水給他。

陳茂波在FB發文，指今午突然收到很多朋友問候，說電視畫面上看到他「眼泛淚光」。他就解釋這是誤會，今天出席立法會財經事務委員會後，在咪兜接受記者訪問，自己「可能講得比較長氣，加上面對攝影機頭的燈光，所以看似有淚光」。

▲ 財政司司長陳茂波簡報香港整體經濟最新狀況時眼有淚光。（馮漢柱攝）

財爺又指，對於要經常睇文件又不夠瞓的人士，眼睛保護確實十分重要，不要掉以輕心。還發了連串主題標籤（Hashtag），問有無眼藥水介紹，笑問其實「香港人邊個會夠瞓？」，又指人生有涯文件無量。

陳茂波又標籤中指自己被流淚、都幾搞笑，但就再次多謝大家關心，希望大家在工作之餘，也都要多加注重休息。

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