【新冠肺炎】患者屢度向私醫求醫未確診　徐德義鄭重提醒有懷疑應為求診者做檢測

▲ 食衞局副局長徐德義聯同衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理劉家獻見傳媒交代疫情。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，繼昨日本地感染個案再現，今日再增3人確診，均涉及昨日嘉里物流群組個案，包括一名救護員。食衞局副局長徐德義聯同衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見傳媒交代疫情。

食物及衞生局副局長徐德義指，本港相隔10多天再有地確診個案，政府就此表示非常關注；又提及有患者向私家醫生求醫多於一次，亦無接同深喉唾液測試，鄭重提醒私家醫生，如遇輕微症狀甚或有懷疑，都應進行檢測。

他稱，私家醫生及公營醫生都應守好第一道防線，而自疫情開始已進行逾1.2萬個樣本檢測，當中有84人確診；惟上月檢測量有見下跌，由3月進行3600個、4月5700個，至上月跌至2800個。

徐德義重申，如私家醫生可有效為病人做測試，可做到覆蓋率大網絡，促市民如有症狀，即使輕微都要睇醫生，並主動查詢進行測試，又強調化驗室檢測及監測屬防疫重要一環，因應現時不時會有無症狀個案，如盡快找出受感染人士，愈早診斷、隔離，可減感染風險，市民亦應保持警覺。

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記者：陳正怡