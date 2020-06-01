【酒店優惠】九龍諾富特酒店The SQUARE推和牛生蠔主題自助晚餐　上網訂自助餐可獲5折優惠

▲ 這個和牛生蠔自助餐，供應多款和牛菜式，5折後晚市250元，十分超值。(餐廳提供)

九龍諾富特酒店品坊餐廳(The SQUARE)，於6月份重開自助餐，推出全新和牛生蠔海鮮自助晚餐，只要透過酒店官方網站預訂，即可享自助晚餐或午餐高達5折優惠，折扣後晚市成人每位只需240元起(另加一)，優惠由即日至6月30日。

自助晚餐以精挑細選的高級和牛炮製出一系列菜式，每一道菜都採用合適的和牛部位作配搭，主打菜式包括意式生和牛薄片、墨西哥和牛肉醬多士、扒和牛舌配芝士汁、和牛壽喜燒、紅酒燉和牛、燒和牛扒及和風澳洲和牛炒飯。

▲ 意式生和牛薄片。(餐廳提供)

亮點之一肯定是牛脂油花分布均勻的燒和牛，入口即溶又芳香的味道在口中擴散開來，令人食指大動。另外的和牛壽喜燒是令人難而抗拒的選擇，以大葱、豆腐、洋蔥和雜菜慢煮，配上壽喜燒醬汁令肉味獨特。

除了和牛主題菜式外，還提供薈萃多國美食精髓的佳餚，包括惹味的豬肉咖喱配新鮮出爐的印度烤麵包、柚子汁炒排骨等，加上多款凍海鮮的配搭，十分豐富。

▲ 墨西哥和牛肉醬多士。(餐廳提供)

除了和牛主題菜式外，The SQUARE同時呈獻國際美食自助午餐，可大嘆冰鎮海鮮包括新西蘭青口、馬來西亞白蜆及龍蝦仔，以及即切燒美國安格斯西冷牛扒，價錢同樣實惠。

「和牛 • 生蠔 • 海鮮自助晚餐」限時5折：

周一至周五

晚上6時30分–晚上9時30分

原價：成人480元；小童240元

優惠價：成人240元；小童港幣120元

周六、日及公眾假期

晚上6時30分–晚上9時30分

原價：成人500元；小童港幣250元

優惠價: 成人250元；小童125元

國際美食自助午餐：

星期一至五

每日中午12時至下午2時30分

原價：成人330元；小童175元

優惠價：成人128元；小童68元

星期六、日及公眾假期

每日中午12時至下午2時30分

原價：成人350元；小童165元

優惠價：成人168元；小童88元

(以上價錢要另加一服務費)

撰文：Lily

