專業服務協進支援計劃接受新一輪申請　8月31日截止

▲ 專業服務協進支援計劃為數2億元，旨在資助由業界主導的非牟利項目，以加強本港專業服務行業與境外同業的交流和合作、推動相關宣傳活動，以及提高本港專業服務水平和對外競爭力。（經濟日報資料圖片）

商務及經濟發展局今日（1日）表示，專業服務協進支援計劃即日起接受新一輪撥款申請，截止日期為今年8月31日，每個獲批項目的最高資助額為合資格項目成本總額的90%或300萬元，以較低者為準，涵蓋會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務，均可申請資助。

商經局指，截至今年5月底，已有60個不同的項目獲得支援計劃的資助，在香港本地及其他地方舉辦的活動，包括提升本地專業人士水平的能力提升項目，例如培訓課程、工作坊及考察團；展示本港專業服務行業優勢的外展及推廣活動，例如路演、推介會及參加外地展覽；加強本港專業人士與境外相類行業互動聯繫的交流活動，例如外訪活動及本地舉辦的國際會議和專題講座；對香港專業服務具潛力的境外市場進行調查，以至為專業人士制訂良好做法指引和手冊等。

局方稱，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員在香港以外的交通及住宿費用等；由去年12月1起，支援計劃已擴闊資助範圍，以涵蓋兩類參加者因參與香港境外的獲資助活動而產生的交通費和住宿費，包括於活動中擔當積極角色的參加者（例如演講嘉賓及專題討論講者），以及獲支援計劃資助而為期較長的專業實習或見習計劃參加者。

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記者：陳曉瑩