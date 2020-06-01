【賭王離世】何猷君爆父親曾為子女買學位　網民指暗諷超蓮疑姊弟不和

▲ 何猷君曾發文爆父親何鴻燊為子女「買」名牌大學學位。

賭王何鴻燊離世快一星期，各房子女新聞依然不斷。其中四房兒子何猷君，近日又因微博身份認證突然被換轉一事，被熱烈討論更廣被網民人身攻擊，何猷君不甘示弱，發表千字文逐點回應，而當中更爆料指父親過去曾用錢為子女買學位，雖沒有指名道姓，卻惹來揣測。

早前網民發現三房女兒何超蓮突然跟四房猷君互相取消關注IG，惹來姊弟不和，而猷君的爆料文章可能正是導火線。

現年25歲的猷君，日前在微博發表千字文，對外界指他生仔博分身家逐一澄清，指財產在他15歲未成年時，四房已分配好。

【賭王離世】千字文逐點回應網民攻擊 何猷君：我兒子不是爭產工具

▲ 何猷君在麻省理工畢業。

不過，長文其中有段內容，提及父親何鴻燊一直希望子女入名牌大學，過去亦曾捐錢給牛津大學，暗示賭王花錢為子女上名校。

猷君寫道：「有小孩考上劍橋牛津是他多年的夢想之一，多次為了成績不好的小孩捐錢給牛津，多次出面跟學校溝通嘗試把小孩硬推進去……我跟我爸說就因為你捐了給牛津，我去劍橋，結果我考上了，我爸等了15個小孩才等到。」

【賭王離世】三四房力谷子女做學霸 數學天才猷君與超欣同讀麻省理工MIT

何猷君曾先後獲劍橋大學與麻省理工的錄取通知，但他沒有就讀，最終憑實力選讀美國麻省理工大學（MIT）。

網民猜測猷君口中「花錢上名校的子女」是他的胞姐超盈，但猷君直接在微博回應：「不是何超盈，她成績很好。」

近日有網民發現四房公子猷君和三房千金超蓮的IG賬戶取消follow，連微博也取消關注。

▲ 三房何超蓮與四房何猷君兩姊弟感情不錯。

雖然超蓮本身畢業於英國倫敦大學完成會計學位，而非就讀牛津，但也被網民揣測猷君所指「花錢上名校的子女」暗指超蓮，為此令超蓮對猷君不滿。

今日何家四房家人到大嶼山寶蓮寺，為賭王頭七舉行法事，超蓮和猷君都有分別現身，但對互相unfollow舉動並沒有作出回應，齊齊封嘴，似避免多生事端。

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2