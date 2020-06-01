【星二代】王敏德二女遺傳優良基因才貌兼備　美國大學畢業回港做模特兒

▲ 王敏德與馬詩慧育二女王麗嘉（Irisa）內外兼備。

王敏德與馬詩慧育有三子女，其中二女王麗嘉（Irisa）有「王家最強基因」之稱，高5呎11吋、上圍豐滿、身型健美。近日Irisa再在網絡分享性感照片，內外兼備的她，於美國波士頓的大學修讀廣告學，2年前畢業回港做模特兒。

王敏德（Michael）與模特兒妻子馬詩慧（Janet） 的兩位女兒王曼喜（Kayla）和王麗嘉（Irisa）遺傳到父母的優良基因，身材高佻，擁有健美身材，尤其二女Irisa更是不吝嗇展示好身材，在社交網站上常分享性感照，甚至裸照。於昨日（5月31日），她就分享了穿上黑色運動Bra Top的健康性感照，展示豐滿上圍及長腿。

▲ 王敏德與馬詩慧育有2女1子，組成幸福一家五口。（圖片︰janetma28 IG）

美國修讀廣告

Irisa於2018年在美國的大學畢業，現時回港從事模特兒及KOL的工作。她曾接受傳媒訪問，表示小時候曾說過不會跟媽媽一樣從事模特兒行業，因為個性害羞、不愛對鏡頭，可是長大後想法轉變，多了機會嘗試做model，發現自己原來很喜歡。

上月剛過25歲生日的Irisa於10年前，在15歲之時去了美國讀書，可能閱歷多了，受外國文化、爸媽影響，鬼妹仔性格愈來愈鮮明，個性獨立有自己的想法，例如在大學揀選學科時可見一二。

▲ 母女同遊大學，媽媽馬詩慧表示自己被學術氣氛包圍。（圖片︰janetma28 IG）

薩福克大學受海外學生歡迎

她入讀了美國波士頓的薩福克大學（Suffolk University），曾選讀室內設計、藝術，社會學，而最後就讀廣告畢業。她認為大學修讀甚麼科目也沒所謂，有感很多人從事的工作跟本科沒有直接關係，所以她自己最終選了有興趣的學科。Irisa很清楚自己性格，在美國大學暑假時，已有回港兼職做model，知道自己坐不定，不適合從事辦公室文職工作。

▲ 媽媽與家姐祝賀Irisa大學畢業。（圖片︰janetma28 IG）

薩福克大學（Suffolk University）不屬於著名名牌大學，在美國大學的排名在200名內，但很受海外學生歡迎。它創建於1906年，是一所私立大學，位於波士頓市中心，是波士頓區內第三大學校。有7千多名在校學生，當中接近十分一是國際學生，大學針對國際學生設有橋樑課程，大一與語言同時進行，幫助留學生銜接美國高等教育。在「U.S.News」中，Suffolk University曾在受國際學生歡迎的大學中排第7。

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責任編輯︰王明芳