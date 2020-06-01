【新冠肺炎】醫管局：過去24小時沒有病人出院　第595及1084號個案仍然危殆

▲ 劉家獻指本港今日（1日）沒有病人康復出院。（林宇翔攝）

本港疫情有反覆，本港今日（1日）新增3宗確診個案，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代有關情況。

劉家獻指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報18宗懷疑個案，現時共有66位病人正在留院接受隔離治療。過去24小時沒有病人出院，至今已有1037位病人康復出院。

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現時共有47名確診病人分別於9間醫院留醫，其中2人情況危殆，為第595及1084號個案，其餘45人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1,211張，使用量為44%；負壓病房數目為651間，使用量為57%。

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記者：郭家穎